Šansa za vas? Nemačka traži 17.000 radnika ove struke…

Nemačkoj trenutno nedostaje više od 17.000 radnika u sektoru tuđe nege i pomoći, prenose mediji.

Novi ministar zdravstva Jens Špan želi da smanji ovaj drastičan manjak negovatelja pojačanim uvozom radnika iz zemalja Evropske unije.

