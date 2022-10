Sastanci srpskih i japanskih privrednika na Forumu u BGD

BEOGRAD – U organizaciji Privredne komore Srbije, danas je Beogradu održan Poslovni forum Srbija – Japan, sa ciljem da kroz bilateralne sastanke srpski i japanski privrednici uspostave nove kontakte, razmene ideje i razgovaraju o mogućim poslovnim projektima i investicijiama i poslovanju japanskih kompanija u Srbiji.

Tokom plenarnog dela Poslovnog foruma predstavljena je Srbija kao okruženje za poslovne investicije i saradnju, kao i dosadašnje iskustvo japanske kompanije Yazuki koja već pet godina posluje u Srbiji.

Učesnike foruma je ispred Privredne komore Srbije kao organizatora ovog događaja pozdravio Mihailo Vesović i pre svega podsetio na obeležavanje 140 godina saradnje Srbije i Japana koje se obeležava ove godine.

On je istakao da je prisustvo japanskih kompanija u Srbiji od velikog značaja jer su oni, kako je rekao, dobri poslodavci poslodavci i predstavljaju primer dobre prakse u sferi poslovanja, a podržavaju našu transformaciju na putu integracija u EU.

„Srbija ima dve uspešne oblasti, a to su softver i prehrambena industrija, i tu Srbija beleži i viškove. To uvek dolazi do izražaja u vreme globalne krize kao što je to slučaj danas. Svakako, osim IT i prehrambene industrije imamo i bankarstvo i finansijski sektor i druge. Danas ćemo dobiti i odgovore na pitanja mesta Srbije u automobilskoj industriji, i koliko će to biti razvijeno ovde“, rekao je Vesović.

Ambasador Japana u Beogradu, Takahiko Kacumata, istakao je posebno zadovoljstvo zbog prisustva velikog broja japanskih kompanija na Forumu i rekao da se nada da će im ovaj događaj pružiti priliku da upoznaju poslovno okruženje u Srbiji.

„U teškim okolnostima kao što je bila pandemija, i sada kada se dešava kriza u Ukrajini, japanske kompanije dobro posluju u Srbiji i regionu. Japanske kompanije su dobro prihvaćene u Srbiji i njihov doprinos ovom društvu je izuzeno cenjen“, rekao je Kacumata.

On je naveo da japanske firme biraju Srbiju iz nekoliko razloga, a kao najvažnije istakao geografski položaj, zatim kvalitet ljudskih resursa, kao i to što srpska Vlada pruža veliku pomoć i podršku.

Naglasio je da će ambasada Japana u Srbiji nastaviti da pruža podršku kompanijama iz te zemlje koje žele da posluju u Srbiji.

„Nadam se da će kompanije pokrenuti novi talas poslovanja u Srbiji i otvoriti novu stranicu, i da ćemo biti svedoci novih ostvarenih veza“, rekao je ambasador.

Generalni direktor Japanske organizacije za spoljnu trgovinu (JETRO) u Beču, Tacuo Kamino, kazao je da je saradnja sa PKS i ambasadom Japana u Srbiji izuzetna i da podržava čak 14 japanskih kompanija u Srbiji.

„Jedan od naših ciljeva jeste da pružimo mogućnost japanskim kompanijama da se sami uvere u to kakva je srpska poslovna klima, kao i da im omogućimo jednostavno poslovanje“, rekao je Kamino.

V.d. direktora Razvojne agencije Srbije Radoš Gazdić je rekao da Srbija izuzetno napreduje kada su u pitanju direktne strane investicije i da se saradnja sa Japanom iz godine u godinu beleži napredak.

„Znamo kako da poslujemo sa japanskim kompanijama i ova saradnja se razvija iz godine u godinu. JETRO i JICA daju veliku podršku u regionu Zapadnog balkana, a time i Srbiji, a ja želim da kažem da u RAS-u i Privrednoj komori Srbije imaju pouzdanog partnera“, poručio je Gazdić.

Ispred RAS-a Nikola Janković je ukratko predstavio Srbiju kao poslovno okruženje ističući da je Srbija zemlja velikih naučnika, sjajna preduzetnička zemlja dobrih ljudi sa dobrim idejama, posebno kada je reč o IT industriji i igricama za mobilne telefone.

„Vidimo našu zemlju kao jednu vrstu kapije između istoka i zapada, i uvek smo bili na toj granici između velikih imperija. To je dovelo do mešanja raznih kultura i uticaja i sada imamo ljude koji poznaju razne kulture i jezike, i koji vole da rade“, rekao je Janković.

Ispred Japanske poslovne alijanse u Srbiji i Saveta stranih investitora Goran Pekez je istakao nekoliko načina na koje japanske kompanije mogu da uđu u Srbiju, a posebno otvaranje postrojenja za proizvodnju, zatim otvaranje trenažnih centara kao i ulaganja i poslovanje u IT sektoru.

„Posebno želim da istaknem da japanske kompanije nas vide kao kvalitetno tržište kada je u pitanju kvalifikovana radna snaga, i tu smo konkuretntni. U toj sferi postoje i brojni izazovi ali mislim da ćemo ih uspešno prevazići u budućonsti“, rekao je Pekez.

Poslovanje kompanije Yazaki koja već pet godina posluje u Srbiji predstavio je menadžer kompanije Darko Ćirić i rekao da su ovu zemlju odabrali iz više razloga, a prvenstveno – povoljnog logističkog položaja.

„Šabac, mesto gde se naša industrija kablova nalazi je na sat vremena od Novog Sada i Beograda, blizu autoputeva, kao i u blizini Česke, Rumunije koji su u tom trenutku bili glavni dobavljači. Takođe, ovde zaista postoji kvalifikovana radna snaga, Srbi imaju taj dokazani „inat“ u sportu odnosno stav da će sve uraditi uprkos tome koliko je teško, što ih čini dobrim radnicima“, rekao je Ćirić.

Privrednu delegaciju Japana čini 15 kompanija iz sektora aviotransporta, trgovine, usluga, informacionih tehnologija, metalske, elektroindustrije i energetike.

Poseta ove japanske privredne delegacije realizuje se u saradnji sa ambasadom Japana u Beogradu, Japanskom organizacijom za spoljnu trgovinu JETRO i Razvojnom agencijom Srbije.

(Tanjug)

