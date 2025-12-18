Savet stranih investitora u Srbiji: Intenziviranje pregovora sa EU ostaje prioritet

Savet stranih investitora u Srbiji (FIC) saopštio je da intenziviranje pregovora Srbije sa Evropskom unijom o članstvu ostaje strateški prioritet tog poslovnog udruženja.

To, po mišljenju Saveta, predstavlja ključni mehanizam za dalje usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa standardima EU i smanjenje geopolitičke neizvesnosti koja utiče na investicije i spoljnotrgovinske tokove.

„U narednom periodu, aktivnosti će biti usmerene na unapređenje sprovođenja postojećih zakona i podzakonskih akata i donošenja novih koji će pozitivno uticati na jačanje otpornosti srpske privrede, kao i unapređenja efikasnosti lanaca snabdevanja, sa ciljem još intenzivnije integracije privrede Srbije u jedinstveno tržište EU“, navodi se u saopštenju FIC-a.

Dodaje da članice FIC-a svojim preporukama upravo nastoje da podstaknu napore za poboljšanje poslovne i investicione klime uz podsticanje rasta u budućnosti obezbeđujući na taj način održiv rast uz maksimalno uvažavanje ekoloških standarda EU.

„Istovremeno, prioriteti obuhvataju sistematsko ulaganje u razvoj ljudskog kapitala kroz unapređenje znanja i veština, stvaranje podsticajnog okruženja za upravljanje talentima, ubrzanje digitalizacije u svim segmentima društva i ekonomije, kao i snažniji iskorak ka zelenoj transformaciji srpskog društva i privrede. To podrazumeva, između ostalog, unapređenje upravljanja otpadom, primenu ESG standarda, razvoj regenerativne poljoprivrede, jačanje energetske bezbednosti i diversifikaciju energetskih izvora“, ističe se u saopštenju.

Predsednik FIC-a i izvršni direktor Hemofarm grupe Ponald Zeliger jena Skupštini FUC-a rekao da je to poslovno udruženje u 2025. godini nastavio da jača svoju ulogu pouzdanog partnera Vladi i snažnog zagovornika reformi.

Podsetio je da je „Bela knjiga“ FIC-a ponovo pružila jasne i primenljive preporuke za bolje poslovno okruženje u Srbiji, ali i da činjenica da je 74 osto njih i dalje neispunjeno pokazuje koliko posla još predstoji.

Naglasio je da Srbija mora da ubrza reforme, ojača vladavinu prava i intenzivira usklađivanje sa standardima EU, dok će FIC nastaviti da predvodi taj dijalog.

(Beta)

