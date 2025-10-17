Savez poljoprivrednika Banata: Neka Glamočić uzme pare od Ekspa i pomogne poljoprivredi

Predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata Dragan Kleut je danas rekao da će verovatno biti neminovna radikalizacija protesta se odluka u borbi za državnu pomoć poljoprivredi.

Ocenio je da novac za pomoć toj grani privrede može da se nađe u budžetu za projekat Ekspo.

„Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da ne zna od koga da uzme 70 milijardi dinara za pomoć poljoprivrednicima zbog suše. Neka uzme od budžeta za Ekspo i podrži poljoprivredu jer nećemo imati šta da jedemo“, rekao je Kleut za Betu.

Predložio je da Glamočić uzme i pare namenjene izgradnji Nacionalnog stadiona, „pa kada fudbaleri budu smogli hrabrosti da igraju utakmice u Beogradu, neka nastave gradnju stadiona“.

Udruženja Dolovački paori, Savez Banata, Udruženje poljoprivrednika Aradac, Novoseljanski paori, Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran, Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženje Opovo i Banatska crnica protestovali su 13. i 14 oktobra sa zahtevom da Ministarstvo poljoprivrede ispuni ranija obećanja o gorivu bez akcize, uređenju berze, rešavanju problema velikih dugova prema Penzijsko-invalidskom fondu.

Starim zahtevima du dodali i novi o pomoći od 300 evra po hektaru zbog katastrofalnih posledica suše, a Glamočić je juče rekao da bi za tu pomoć trebalo 70 milijardi dinara i da ne zna kome bi uzeo taj novac da bi ga dao poljoprivrednicima.

Pitao je da li bi ga uzeo penzionerima, nastavnicima, lekarima… i kazao da poljoprivrednu „politiku ne treba voditi na ulici“.

Kleut je rekao da su Nacionalni stadion i Ekspo Srbiji nisu potrebni, već meso, mleko, hleb, bez kojih ne može da se živi.

Naveo je da trgovci pšenicom drže monopol i dogovaraju otkupnu cenu, pa su poljorivrednici bili prinuđeni da je prodaju po ceni od 21 dinar po kilogramu, a proizvodnja ih je koštala 26 dinara po kilogramu.

Cena pšenice je, kako je rekao, na Budimpeštanskoj berzi još u toku žetve bila 31 dinar, a u Srbiji 21 dinar.

„Neke firme nam ne izvlače ruke iz džepova, a vlast nije sposobna da uredi berzu iako to tražimo dve-tri godine. Kako objasniti da prodavac šrafova u naselju od 2.000 ljudi kupi silos za pšenicu i plati ga milion evra. Odakle te pare“, upitao je Kleut.

Predsednik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Goran Filipović rekao je da tokom dvodnevnog protesta upozorenja vlasti da ispuni ranija obećanja i pomogne zbog suše niko ih iz resornog ministarstva nije kontaktirao, a da će udruženja posle 1. novembra doneti odluku koje će korake preduzeti.

„Nećemo stati, ali sada nam je prioritet da podržimo studente na komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra, a posle toga udruženja će doneti odluku šte će preduzeti“, rekao je Filipović.

Dodao je da Glamočić govori da je 70 milijardi dinara, koliko je potrebno za linearnu pomoć domaćinstvima zbog posledica suše, mnogo novca, ali da je „ministar, da je pogledao snimke njiva, možda mogao da utvrdi da pomoć koju tražimo od 300 evra po hektaru nije za sve ista, možda se štete razlikuju i može da se napravi selekcija ako država ima volju“.

Glamočić, kako je naveo, mora da shvati da je „mnogo ljudi ostalo bez ičega jer je suša uništila useve“.

Filipović je naveo da Glamočić ističe samo nemogućnost obezbeđenja te velike sume novca, a i ne pominje šta je sa obećanjem kredita sa jedan odsto kamate, dizelom bez akcize koji je obezbeđen za firme koje rade na izgradnji objekata za izložbu Ekspo 2027.

„Za povlašćene firme može gorivo bez akcize, a za poljoprivredu ne može“, rekao je Filipović.

Resorni ministar, po njegovim rečima, i ne pominje problem ogromnih dugova poljoprivrednih domaćinstava po osnovu doprinosa za penzijsko i socijalno osiguranje.

(Beta)

