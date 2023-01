Savić: Usporavanje inflacije nije njen kraj, već predah pred buru

BEOGRAD – U fokusu Svetskog ekonomskog foruma u Davosu su ekonomske posledice rata u Ukrajini i moguća recesija, a profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ocenjuje da pad i stagnacija inflacije ne znači i njen kraj već „predah pred buru“.

On je poredeći ekonomsku krizu iz 2008. godine sa današnjom, rekao da je situacija sada drugačija i trenutno takva da nije poznato do kada će rat u Ukrajini trajati i kakve će posledice imati, kao i da li će rata biti još negde na nekom području.

„Ali, čak i da se to ne desi, u ekonomskom smislu jedan deo sveta je otišao deceniju i više unazad“, rekao je Savić za RTS.

Istakao je da najveću štetu trpe Ukrajina i Rusija, pre svega u ljudskim žrtvama, ali da u ekonomskom smislu najveću štetu trpi Evropa.

„Evropa je ove godine imala sreću što nije bila tako hladna zima, nije bilo svih onih problema koji su se predviđali, što ne znači da ih neće do kraja zime biti, ali za sada je Evropa nekako preživela, a posledice koje su oni dobili sa ovom krizom su takve da će Evropi trebati verovatno više godina da se od toga oporavi“, ocenio je Savić.

Govoreći o tome da li je inflacija dostigla vrhunac i ima li mesta opuštanju, Savić kaže da nema.

„Mislim da ovo nije kraj inflacije, ja bih više rekao da je to neki predah pred buru. Bio bih veliki optimista kada bismo mi znali da ovo što se dešava u Ukrajini ide ka nekom kraju. To ide ka eskalaciji, sve veći broj zemalja sveta se uključuje u sve to, ova kriza je zbog ove tople godine odložena te nema baš mnogo osnova da procenjujemo da će dugoročno inflacija ići dole“, dodaje profesor.

Što se tiče energetske krize, Savić je kazao da se težak period očekuje sledeće zime, jer su se ove godine puna skladišta nafte i gasa u Evropi manje koristila nego što se predviđalo i zato se, kako je rekao, na sreću nisu ostvarila očekivanja da će se u Evropi ljudi smrzavati.

„Ali to nas čeka sledeće godine. Teško je zamisliti da će se desiti dve uzastopne godine u kojima neće biti hladno“, naveo je Savić.

On je rekao da je pitanje i šta će biti do kraja zime, a ukazao i na to da Zapad, kako je rekao, ne odustaje od sprovođenja čitavog arsenala mera kako bi se Rusiji otežala situacija u ratu.

„Ako Rusija nema prihoda od nafte i gasa, smatraju da će ona gubiti materijalnu bazu i moći sve manje da ratuje u Ukrajini, a to je pogrešna pretpostavka. Svet nije samo Zapad, ceo drugi deo sveta oseća isto ono što osećamo mi u Srbiji ili u Evropi. Sada je svet razumeo gde leži problem, u toj jednoj neprikosnovenoj ulozi Zapada u kojoj oni diktiraju i ekonomiju i politiku i sport i sve ostalo i mislim da svet nije više spreman na takav način da funkcioniše i da će to biti izvor novih sukoba“, ocenio je Savić.

On je istakao da to što mnoge zemlje subvencionišu gas i struju i pomažu građanima i privredi u borbi protiv krize nije održivo na duge staze.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.