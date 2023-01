Savičić: Više od tri miliona elektonskih faktura razmenjeno od početka godine

BEOGRAD – Od 1. januara, od kada su i privatnici obveznici PDV-a u obavezi da šalju, primaju i čuvaju elektronske fakture razmenjeno je 3.065.630 e-faktura, saopštilo je Ministarstvo finansija.

„Od ovog broja 2.537.773 e-faktura razmenjeno je između privrednih subjekata, a 527.857 između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata, što pokazuje koliko je privreda spremno dočekala sistem elektronskog fakturisanja“, objasnila je državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savičić.

Dodala je da je to rezultat dobrog dijaloga sa privredom, odnosno kontinuirane komunikacije u prethodnom periodu.

„Ukupno je od 1. maja 2022. godine do sada razmenjeno 10.312.749 elektronskih faktura. Od početka ovog procesa dobro se komuniciralo sa privredom i usvojene su mnoge sugestije, što je rezultiralo nizom unapređenih sistema i funkcionalnosti, kao i poboljšanja rada samog sistema elektronskih faktura”, istakla jeSavičić.

Ona je naglasila da je za većinu privrednika koji koriste digitalne servise primena elektronskih faktura još jedan novi sistem koji je jednostavan i intuitivan za korišćenje.

Napomenula je da oni koji se do sada nisu prijavili to urade što pre, a kao prvi korak neophodno je da imaju eID, elektronska identifikacija, dok se sam proces brzo i jednostavno savladava.

Korišćenje sistema e-faktura je besplatno i njegovom primenom očekuje se ubrzanje poslovnih procesa, kao i unapređenje poslovanja kroz dodatnu pravnu sigurnost.

(Tanjug)

