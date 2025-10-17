Šef Delegacije EU u Srbiji: Pomažemo Srbiji u jačanju poljoprivrednog sektora

Evropska unija kroz IPARD program i druge inicijative zajedno radi na jačanju poljoprivrednog sektora Srbije, povećanju konkurentnosti i unapređenju standarda bezbednosti hrane, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

„Iako i dalje postoje izazovi u potpunom korišćenju raspoložive podrške, očekujemo da Srbija pojača napore da iskoristi mogućnosti finansiranja EU u korist svoje poljoprivredne zajednice i da nastavi usklađivanje sa pravnim tekovinama EU“, rekao je on u razgovoru sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem.

Na sastanku je razgovarano o sprovođenju Reformske agende, kao jednog od ključnih instrumenata u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta i usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Glamočić je zahvalio na podršci koju Evropska unija pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, naglasivši da je strateški cilj Ministarstva puna primena evropskih politika u poljoprivredi, bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti.

„Srpska poljoprivreda korača putem osavremenjivanja. Podrška Evropske unije omogućila je našim poljoprivrednicima i prerađivačima da unaprede svoju proizvodnju i postanu konkurentniji. Zato ćemo nastaviti da radimo na tome da sva raspoloživa sredstva iz evropskih fondova dođu do što većeg broja poljoprivrednika“, istakao je Glamočić.

Naveo je da je veliko interesovanje za sve javne pozive u okviru IPARD III programa, koji predstavlja snažan instrument podrške domaćim poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, i da se kroz novi ciklus programa uvode brojne pojednostavljene procedure, sa ciljem brže i efikasnije obrade zahteva.

„Sagovornici su se saglasili da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje u oblasti održive poljoprivrede, posebno u kontekstu klimatskih promena i zelene tranzicije. Istaknuto je da će kroz zajedničke projekte i redovnu komunikaciju biti nastavljen rad na jačanju agrarne politike i unapređenju uslova života u ruralnim područjima Srbije“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

