Šef Međunarodne agencije za energiju: Na tržištima ima mnogo nafte, poremećaji privremeni

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol izjavio je danas u Briselu da na tržištima ima "mnogo nafte" usled "ogromnog viška", u pokušaju da ublaži strahove od globalne naftne krize u trenutku kada se sukob na Bliskom istoku pojačava.

„Ima mnogo nafte, nemamo nestašicu nafte. Postoji ogroman višak na tržištu. Suočavamo se sa privremenim, logističkim poremećajima (u snabdevanju)“, rekao je Birol novinarima, prenosi Gardijan.

Birol je reagovao na navode da trgovci u Aziji imaju problema da obezbede alternativno snabdevanje u vreme kada su isporuke nafte kroz Ormuski moreuz smanjene zbog rata SAD i Izraela protiv Irana i kontranapada Teherana na bliskoistočne zemlje. Kroz Ormuski moreuz se transportuje oko 20 odsto svetske nafte.

Cena nafte je na putu da dostigne najveći nedeljni rast u poslednje četiri godine, što podstiče strahove od skoka inflacije koji bi ponovo podstakao krizu životnih troškova i naštetio ekonomskom rastu širom sveta.Fatih Birol

(Beta)

