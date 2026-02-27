Sijarto doputovao u Beograd,danas zaseda Zajednička komisija za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto doputovao je danas u Beograd, gde se održava novo zasedanje Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju dve zemlje.
Sijarta je na aerodromu dočekala potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, prenosi RTS.
Mesarović i Sijarto su kopredsedavajući Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da se najkasnije danas očekuje puštanje u saobraćaj nove brze pruge od Beograda do Budimpešte.
„Do kraja marta sam uveren da ćemo otvoriti prugu i za putni saobraćaj“, rekao je Vučić tokom dvodnevne posete Kazahstanu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com