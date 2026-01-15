Sijarto: Realna šansa da za jedan do tri dana imamo dogovor MOL-a i Gaspromnjefta o NIS-u

Postoji realna šansa da mađarska kompanija MOL za jedan do tri dana postigne dogovor sa ruskim Gaspromnjeftom o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije, izjavio je u Beogradu ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

U intervjuu za RTS, koji će u celosti biti objavljen sutra u Jutarnjem programu, Sijarto je rekao da će, ako dogovor bude postignut, odmah biti podnet zahtev Kancelariji Ministarstva finansija SAD za kontrolu strane imovine (OFAC) za ukidanje sankcija kompaniji NIS, uvedenih prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

„Mislim da mogu da vam saopštim dobre vesti. MOL i Gaspromnjeft su prilično brzo napredovali u pregovorima, tako da postoji realna šansa da u roku od jednog do tri dana postignu ključni dogovor, koji je veoma značajan iz perspektive kupovine većinskog udela NIS“, rekao je Sijarto.

Šef mađarske diplomatije, koji se ranije danas sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović, kazao je i da će vlada Mađarske, koja je diplomatski podržala MOL u kupovini udela Gaspromnjefta u NIS, „svakako pružiti diplomatsku pomoć i podršku“ kako bi procedura u OFAC bila uspešna.

Naveo je da je razlog za diplomatsku podršku mađarske vlade kompaniji MOL to što će, ako postane vlasnik većinskog udela u NIS, tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije delovati integrisano preko te naftne kompanije.

„MOL je u tesnim pregovorima sa Nacionalnom naftnom kompanijom Abu Dabija (ADNOC) i mislim da će to biti sjajne vesti, ako to integrisano delovanje tri tržišta u regionu dobije i podršku u vidu saradnje sa ADNOC i MOL u pogledu Srbije, ali to je njihov posao. Mi pozdravljamo njihove pregovore u tom pogledu i nadamo se da će biti uspešni“, dodao je Sijarto.

(Beta)

