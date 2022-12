Siluanov: Ograničenje cene nafte moglo bi da poveća budžetski deficit

MOSKVA – Ruski budžetski deficit mogao bi da bude veći od planiranih 2,0 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2023, jer gornja granica cene nafte smanjuje izvozne prihode Rusije, izjavio je ministar finansija Anton Siluanov.

„Da li je moguć veći budžetski deficit? Moguć je ako prihodi budu manji od planiranih. Koji su rizici sledeće godine? Cenovni rizici i ograničenja“, rekao je Siluanov danas novinarima, prenosi Rojters.

Kako je objasnio, smanjenje obima izvoza energije je moguće jer neke zemlje izbegavaju kupovine od Rusije, a Moskva se trudi da razvije nova tržišta, što je proces koji će diktirati povrat ruskog izvoza.

„Ograničena cena je značajna utoliko što one zemlje koje su postavile plafon neće imati isporuke… Da, troškovi logistike će se povećati. Kao rezultat toga, mogu biti promenjeni popusti“, rekao je Siluanov.

Dodao je da ako se obim budžeta smanji, Rusija ima dva izvora dodatnog finansiranja – Fond nacionalnog bogatstva (NWF), koji akumulira državne rezerve, i zajmove.

Rusija je prošle nedelje saopštila da bi ograničenje cena za njenu sirovu naftu i rafinisane proizvode moglo da dovede do smanjenja proizvodnje nafte za 5,0 do 7,0 posto početkom sledeće godine, ali bez obzira na to koliko su rezovi duboki, Siluanov je obećao da će obaveze javne potrošnje biti ispunjene uz korišćenje tržišta duga i fonda zemlje za „crne dane“.

Rusija sada procenjuje da će korišćenje sredstava iz NWF-a iznositi nešto više od 2,0 biliona rubalja (29,24 milijarde dolara) 2022. godine, pri čemu ukupna potrošnja premašuje 30 biliona rubalja, što je više od prvobitnog plana za ovu godinu.

„Od početka specijalne vojne operacije, makroekonomski uslovi su se promenili, inflacija je porasla i potreban je veliki obim resursa za podršku porodicama“, rekao je Siluanov.

Potrošnja iz NWF-a u decembru mogla bi da iznosi 1,5 biliona rubalja. Od 1. decembra likvidna sredstva u NWF-u iznosila su 7,6 biliona rubalja, ili 5,7 procenata ruskog BDP-a, navodi Rojters.

(Tanjug)

