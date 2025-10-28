Sindikat GSP-a: Državno preduzeće EXPO 2027 da objasni zbog čega lobira u korist Strele

Državno preduzeće EXPO 2027 uputilo je zvanični predlog Gradskoj upravi Beograda da se za potrebe transporta učesnika, posetilaca, zaposlenih i volontera na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi u 2027. godini uključi i privatni prevoznik Strela iz Obrenovca, saopštio je danas sindikat „Centar ‒ GSP Beograd“.

Kako se precizira u tom dokumentu, pozivajući se na Transportnu studiju koja nije javno dostupna, to državno preduzeće procenjuje da će za potrebe izložbe u periodu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine biti potrebno 100 električnih autobusa koji bi saobraćali na sedam novih linija i jednoj fider liniji, da je spremno da finansira nabavku od 50 autobusa kondenzatorskog tipa za potrebe GSP „Beograd“.

Preostali broj od 50 električnih autobusa baterijskog tipa treba da nabavi privatni prevoznik „Strela“ vlasnika Miroslava Nikolića, kojem bi pripale tri nove linije.

Kako sindikat „Centar“ saznaje, predviđeno je uspostavljanje novih autobuskih linija Ekspo 1 (Aerodrom Nikola Tesla ‒ Terminus Ekspo), Ekspo 2 (Beograd na vodi ‒ Terminus Ekspo), Ekspo 3 (Borča 3 ‒ Terminus Ekspo), Ekspo 4 (Vukov spomenik ‒ Terminus Ekspo), Ekspo 5 (Ustanička ‒ Terminus Ekspo), Ekspo 6 (Novi Beograd Blok 20 ‒ Terminus Ekspo), Ekspo 7 (Novi Beograd Blok 45 ‒ Terminus Ekspo) i posebne fider linije Železnička stanica ‒ Ekspo ulazi.

Od tih linija, po predlogu državnog preduzeća, privatnom prevozniku „Strela“ bi pripale linije Ekspo 1, Ekspo 3 i Ekspo 5, za čiji rad bi privatni prevoznik dobijao novac iz budžeta, dok bi na preostalim linijama radila vozila GSP „Beograd“, navodi se u saopštenju.

Kako je predviženo, finansiranje izgradnje trafo stanica i potreban broj punjača na terminusima bi preuzela država o svom trošku, a ne privatni prevoznik koji bi tu infrastrukturu i koristio.

„Takav predlog otvara pitanja koji je interes jednog državnog preduzeća da preporučuje privatnu firmu umesto Gradskog saobraćajnog preduzeća, zbog čega troškovi nabavke, sve obaveze oko izgradnje i instaliranja punjača padaju na teret svih građana, a to će koristiti privatna firma i zbog čega Strela nabavlja autobuse baterijskog tipa koji se mogu naći u ponudi velikog broja proizvođača, dok se za GSP planira nabavka električnih autobusa isključivo kondenzatorskog tipa koji se nalaze u ponudi samo jedne privatne firme DAT Holding“, upitali su iz sindikata.

Pozvali su čelnike državne firme „EXPO 2027“ da objave Transportnu studiju Ekspa 2027 i objasne građanima, ali i stručnoj javnosti, šta je u toj studiji toliko tajno da mora da se krije od njih i koliko miliona evra će nas na kraju koštati taj posao sa unapred odabranom firmom.

(Beta)

