Sindikat GSP-a: Preduzeće je u velikim dugovima a milioni se ulažu u farbanje autobusa

Sindikat Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd (GSP) saopštio je da je to preduzeće u „velikim dugovima“, a da se milioni ulažu u farbanje autobusa u plavu boju, umesto da se novac ulaže u nabavku novih vozila.

Kako su iz sindikata naveli u saopštenju, usluga farbanja autobusa će koštati do 96 miliona dinara, u zavisnosti od broja vozila koja će se prefarbavati.

Dodali su da će biti ofarbani autobusi koji su stigli 2019. i 2022. godine što, kako su naveli, pobija tezu da „plavi autobusi znače nova vozila“ koju je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić „ponovio više puta u prethodnih godinu dana“.

„Umesto rešavanja suštinskih pitanja i brojnih problema u oblasti javnog prevoza, novčani i tehnički resursi se uzalud troše u realizaciju besmislenih a skupih odluka oko toga koje će boje biti autobusi ili tramvaji. Ipak, to ne može da sakrije činjenicu da ove godine GSP nije ugovorio nabavku nijednog novog autobusa, nijednog novog trolejbusa, nijednog novog tramvaja, a upravo to su ključne stvari koje su u interesu kako građana Beograda, tako i radnika GSP-a. Nijedna nijansa plave boje neće promeniti tu činjenicu da se sa nabavkom obećanog broja vozila drastično kasni, i da je GSP u ogromnim finansijskim problemima koji neće moći da se odlažu od kredita do kredita i novim zaduženjima“, saopštio je sindikat GSP-a.

(Beta)

