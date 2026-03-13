Sindikat GSP:Tender za nabavku 50 autobusa na gas prilagođen za turskog proizvođača

Tender za nabavku 50 solo autobusa na gas (CNG) za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) „Beograd“, u velikoj meri je prilagođen za jednog turskog proizvođača, i to „Otokar“, pokazuje detaljna analiza tehničke specifikacije i dokumentacije koja je objavljena u postupku ove javne nabavke, saopštili su danas sindikati Centar GSP Beograd, Sloga ‒ GSP i Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda.

„Iako su GSP-u preko potrebni novi autobusi i obnova voznog parka, način na koji se ovaj postupak sprovodi budu opravdanu sumnju da je konkurencija unapred eliminisana. Kada se uslovi tendera crtaju za unapred poznatog proizvođača, cena koju plaćaju građani Beograda po pravilu je znatno viša od tržišne, a kvalitet vozila koja se kupuju znatno manji“, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da su sa druge strane, vozači i mehaničari ti koji kasnije trpe posledice nabavke vozila upitnog kvaliteta, koja su teža za održavanje i često nepouzdana u surovim uslovima gradskog saobraćaja, upozorili su iz sindikata GSP-a.

Kako su naglasili iz sindikata, posebno zabrinjava izuzetno kratak rok za podnošenje ponuda ‒ 23. mart, kao i da ovakva žurba često služi „samo da bi se onemogućili drugi kvalitetni svetski proizvošači da pripreme konkurentne ponude“.

Iz ovih sindikata su poručili da su Beogradu potrebni najbolji autobusi, tramvaji i trolejbusi za novac koji daju poreski obveznici, a ne „najskuplja rešenja upakovana u nameštene tendere“.

„Pažljivo ćemo pratiti ceo proces, a odmah po okončanju roka ćemo detaljno analizirati ponudu i postupak u celini. O svim detaljima, karakteristikama vozila i potencijalnom favorizovanju turskog ponuđača, detaljno ćemo obavestiti javnost. Interes radnika GSP-a i bezbednost putnika su za nas ispred bilo čijeg poslovnog dogovora“, zaključuje se u saopštenju sindikata GSP „Beograd“.

