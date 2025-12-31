Sindikat Opstanak: Zaposleni u Apoteci Beograd devet meseci bez plata

Sindikat „Opstanak“ Apoteka Beograd saopštio je da zaposleni u toj ustanovi nisu devet meseci primili plate iako su se, celu prethodnu godinu proveli boreći se da sačuvaju javno dobro i zdravstveni sistem.

U novogodišnjem pismu tog sindikata je navedeno i da zaposleni u Apoteci Beograd nemaju pravo da se raduju praznicima, da ih dočekuju u suzama, te li da ih “ Grad i država neće“.

Odbornici Skupštine grada Beograda nedavno su prihvatili informaciju pokretanju postupka koncesije kada je reč o Apotekarskoj ustanovi Beograd.

Deo zaposlenih je tog istoga dana protestovao ispred gradske skupštine nezadovoljan onim što je usvojila gradska vlast uprkos protivljenju opozicije.

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević je potom naveo da neće doći do privatizacije Apotekarske ustanove Beograd, već da je potreban partner da bi se, kako je kazao, našlo održivo rešenje.

„Ali samo da razjasnimo još jednu stvar – to nije privatizacija, to je uvođenje partnera u posao”, dodao je Nikodijević.

U novogodišnjem pismu Sindikata „Opstanak“ piše i da „zbog kriminalno bahate vlasti koja uništava javna dobra i poigrava se sa javnim zdravljem, mnogi Novu godinu ne mogu dočekati u optimističnom prazničnom raspoloženju“.

„Među njima su radnice i radnici Apoteke Beograd, koji su celu prethodnu godinu proveli boreći se da sačuvaju naše javno dobro i javni zdravstveni sistem, ne primajući plate devet meseci“, navodi se.

U pismu su podsetili i šta i kako se u Apoteci Beograd danonoćno radilo i tokom bombardovanja 1999. i za vreme korone

„Plemenitost kada ukaljate zbog profita ne možete je više povratiti. Poverenje građana i nas više nikada nećete imati“, navodi se u pismu sindikata „Opstanak“ i političke platforme „Solidarnost“.

(Beta)

