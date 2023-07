Sindikat putara: Niko ne štedi radnike ni na 40 stepeni

Predsednik Samostalnog sindikata putara Srbije Duško Bošković rekao je danas da poslodavci u putarskim firmama ne štede mnogo radnike ni na ekstremim temperaturama od 40 Celzijusovih stepeni i da su odbili da se u kolektivni ugovor ugradi klauzula da se prekine rad kada je iznad 36 stepeni.

On je za Betu rekao da sindikat svake, pa i ove godine, kada se najavi vreo talas, upozorava poslodavce zaštite radnike.

„Nedavno smo imali akciju podele vode i kačketa kako bi pokrenili poslodavce da preduzmu iste mere koje su propisane pre više godina, ali su samo preporuka. Pre nekoliko godina odbijen je predlog sindikata da se u kolektivni ugovor ugradi odredba o prekidu rada na temperaturi iznad 36 stepeni“, rekao je Bošković.

Poslodavci se, kako je rekao uglavnom pozivaju na to da su se obavezali na određene rokove za završetak radova, pa se zaštita na radu svodi na obezbeđenje vode, na češće pauze i slično.

Kada stignu pritužbe od radnika, sindikat, po njegovim rečima, jedino što može je da pozove inspekciju rada koja ima može da konstatuje da se ne poštuju preporuke, ali pošto one nisu obavezne, nema ni sankcija.

Inspekcija, kako je rekao, tom prilikom može da utvrdi i druge nepravilnosti u poslovanju, pa poslodavac može da strahuje samo od toga.

Bošković je rekao da je prošle godine na ekstremnoj temperatri u jednom putarskom preduzeću doneta odluka da se prekine posao i radnici su o tome obavešeteni da bi, nakon pola sata, stigla ispravka informacije da se to odnosi na radnike u administraciji koji uglavnom rade u – rashlađenim prostorijama.

„Pošto smo podelili vodu i kačkete, radnici su se oglasili na društvenim mrežama rečima da poslodavci na ovakvim temperaturama ne šetaju ni njihove kučiće“, rekao je Bošković.

On je rekao da ima poslodavaca koji ne obezbede radnicima ni vodu, a ima i boljih primera, pa Štrabag daje zaposlenima kremove protiv UV zračenja jer je to predviđeno u matičnoj kompaniji u Evropi. U Nemačkoj i Austriji je, rekao je on, predviđen prekid rada kada je temperatura iznad 33 Celzijusova stepena.

Sindikat je, kako je rekao, predlagao i da se uvede dvokratno radno vreme tako što bi rad bio prekinut u najtoplijem delu dana, ali su radnici bili protiv toga jer stanuju daleko i to bi im takođe predstavljalo problem.

Predsednik Sindikata radnika građevinske i industrije građevinskog materijala Saša Torlaković rekao je da poslodavci u firmama gde su osnovani sindikati, poštuju preporuke o češćim pauzama, naizmeničnom smenjivanju radnika, obezbeđenju vode, a u delovima gde je velika prašina daju im i mleko.

„Ne znam kako je na privatnim gradlištima, ali tamo gde imamo sindikat, poštuju se preporuke o većim pauzama i druge mere. Ne postoji ni u Evropi propis koji predviđa da se kada je temperatura iznad određenog stepena obustavi posao. To bi bilo teško i sprovesti s obzirom da su različite temperature na različitim lokacijama“, rekao je Torlaković.

Istakao je da je sada u građevinskim firmama posebno pooštrena kontrola pijenja alkoholnih pića.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.