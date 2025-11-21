Sindikat Sloga: Ako Delez ne želi da poštuje zakone, neka ide iz Srbije

Sindikat Sloga danas je ocenio da je namera kompanije Delez Srbija da zatvara prodavnica i otpušta zaposlene zbog uredbe o ograničenju nedopustiv pritisak na državu zarad očuvanja profita i zanemarivanje socijalnih i ekonomskih posledica takve poslovne odluke.

“Ako je Delez nezadovoljan državnim merama, neka zatvori objekte, ali ne sme pretnjama otpuštanjima vršiti pritisak na radnike, državu i javnost“, naveo je u saopštenju predsednik Sloge Željko Veselinović.

On smatra da država mora hitno da reaguje i omogućiti ulazak novih trgovinskih lanaca, domaćih i stranih, kako bi se obezbedila konkurentnost i zaštitili interesi zaposlenih i potrošača.

“U suprotnom, dozvoljava se monopolističko ponašanje i nastavak ucene tržišta kroz pozivanje na zatvaranje prodajnih objekata i gubitak radnih mesta“, naglasio je Veselinović.

Podsetio je da je sindikat Sloga ranije zahtevao izveštaj Komisije za zaštitu konkurencije o postupku pokrenutom protiv četiri trgovinska lanca zbog dogovaranja cena, kao i zvaničnu reakciju resornog ministarstva, ali nije bilo ogovora.

„U januaru 2022. pozvali smo na bojkot prodavnica Maksi, Tempo i Shop&Go, posle odluke da se kasiri plaćaju prema najnižem stepenu obrazovanja radi uvećanja profita. Već tada smo ukazivali na poslovni model koji zanemaruje dostojanstvo radnika i interese potrošača“, rekao je predsednik Sloge.

Naveo je primer Mađarske, gde je PDV 27 odsto, sedam odsto veći nego u Srbiji, a na tom tržištu su proizvode koji su trećinu jeftiniji nego u Srbiji.

„U Srbiji se monopolskom kartelizacijom ugrožava i osnovni životni standard“, ocenio je Veselinović

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com