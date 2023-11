Sindikat Sloga: Radnici Pošte Srbije prekidaju obustavu rada uz strog nadzor sporazuma

Radnici Pošte Srbije od sutra prekidaju obustavu rada uz strog nadzor sporazuma sa Vladom Srbije, saopštio je danas sindikat „Sloga“.

Ta odluka odluka je donet na današnjem zboru radniku u pošti u Novom Sadu, gde je oko 50 radnika bilo u obustavi rada, uz uslov da se proverava ispunjenja svih tačaka sporazuma potpisanog između Vlade Srbije i reprezentativnih sindikata, koji nisu bili organizatori obustave.

Radnici su naglasili da će, ukoliko se obaveze iz sporazuma ne ispune do 1. decembra ili ukoliko dođe do bilo kakve odmazde prema onima koji su do sada učestvovali u obustavi rada, ponovo prekinuti rad i ovoga puta izići na ulice, navodi se u saopštenju „Sloge“.

Obustava rada nezdovoljnih radnika Pošte Srbije je započeta 24. oktobra sa zahtevima za povećanje broja radnika, povećanje plata za najmanje 30 odsto, prekida diskriminacije prema zaposlenima, i zvanične garancije od Vlade Srbije za ispunjenje ovih zahteva.

Vlada Srbije je 15. novembra potpisala sporazum sa reprezentativnim sindikatima, dogovorivši isplatu jednokratne pomoći svim radnicima, izuzev rukovodstvu, do 25. novembra, i obećavši povećanje plata od 10 odsto od 1. novembra, s dodatnim povećanjem od 1. januara 2024. Takođe je dogovoreno povećanje plata za zaposlene u administraciji, izuzev rukovodstva, za 10 odsto, počev od 1. januara 2024.

(Beta)

