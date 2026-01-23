Sindikat Sloga s delegacijom EP: Radnička prava ključ evropskog puta Srbije

Poslanička grupa Pokret radnika Sloga – Struka saopštila je da je danas na sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta u Beogradu iznela jasan stav da podržava evropski put Srbije u delu koji se odnosi na poštovanje i unapređenje radničkih i ljudskih prava.

Predsednik poslaničke grupe i predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović je naveo u saopštenju da je razgovor održan u prisustvu svih predstavnika parlamentarnih stranaka, što je ocenio kao ispravan i legitiman format dijaloga.

On je ukazao na neslaganje u vezi sa daljim formatom razgovora sa strankama koje se predstavljaju kao proevropske, navodeći da nije jasno po kojim kriterijumima se nakon zajedničkih sastanaka izdvajaju pojedini sagovornici.

Dijalog sa predstavnicima Evropske unije, kako je istakao Veselinović, treba da se vodi u istom, inkluzivnom formatu, podsetivši i da je bio među poslanicima koji su štrajkovali glađu zbog krađe izbora.

Govoreći o evropskim standardima, Veselinović je naveo da je kao sindikalni lider imao priliku da obiđe gotovo sve zemlje Evropske unije, razgovara sa sindikalnim kolegama i obiđe brojne fabrike, te da je na osnovu tog iskustva „nepobitna činjenica da su radnička prava u tim zemljama na znatno višem nivou nego u Srbiji“.

On je dodao da Pokret radnika Sloga – Struka nije evrofanatičan i da je jasno da u Evropskoj uniji postoje zemlje prvog i drugog reda, ali da to u ovom trenutku nije presudno, jer Evropsku uniju vide kao partnera sa kojim žele otvoren i ozbiljan dijalog u narednom periodu.

Veselinović je rekao i da, uprkos specifičnoj i napetoj političkoj i bezbednosnoj situaciji, svi akteri moraju da rade na smirivanju i spuštanju negativnih narativa, naročito u regionu, ističući da su radnici, bez obzira na granice, međusobno povezani solidarnošću.

Govoreći o političkom delovanju, Veselinović je naveo da u Srbiji postoje i druge političke organizacije koje se jasno zalažu za evropske vrednosti, poput Radničke partije, koja je u procesu registracije, završila je svu potrebnu papirologiju i koja će uskoro postati deo Evropske levice.

Kako je istakao, kao partija radnika, Radnička partija imaće za prioritet zaštitu radničkih prava i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonima Evropske unije, te se nada da bez njenog učešća više neće biti moguće donositi odluke koje su u suprotnosti sa dostignutim nivoom radničkih prava u Evropskoj uniji.

(Beta)

