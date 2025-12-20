Sindikat Sloga traži da inspekcije nenajavljeno provere položaj radnika u strateškim kompanijama

Sindikat „Sloga“ je danas zatražio „hitnu i nenajavljenu“ reakciju države i ulazak inspekcija u sve „takozvane strateške kompanije“, po svim prijavama koje su podnosili radnici, sindikati i organizacije civilnog društva.

Traže u saopštenju i „momentalnu obustavu programa uvoza strane radne snage“ dok se, kako su naveli, ne obezbede jasne garancije ljudskog dostojanstva i ne sankcionišu svi dosadašnji kršioci zakona.

Zahtevaju „i slobodan i nesmetan rad sindikata u svim kompanijama, bez represije i favorizovanja“.

Ocenil su da snimak nasilja na društvenim mrežama, na kojem navodni šef kineske kompanije Linglong tuče radnike nije izolovan incident, „već posledica sistematskog uništavanja radničkih prava“.

U saopštenju piše i da je to „logičan ishod antisocijalne politike koja stranim investitorima omogućava da se u Srbiji ponašaju kao robovlasnici, uz otvoreni blagoslov vlasti“.

Dodali su da, kao sindikat, na ovo upozoravaju više od deset godina, „ali se sve ignoriše“, te ukazali da je za sve kriva država Srbija.

Pored fizičkog nasilja, sprovodi se i sistematska odmazda prema radnicima koji pokušavaju da osnuju sindikate i prema predsednicima sindikata, kroz otkaze, pretnje i zabrane sindikalnog delovanja, dodali su.

Naveli su da je država Srbija „direktno odgovorna za svaki udarac i poniženje i svakog iznurenog radnika“.

Ovo nije pasivnost, već aktivna saradnja sa eksploatatorima, jer su inspekcije paralizovane, a zakoni se svesno ne primenjuju u ime takozvanih „strateških partnerstava“, tvrdi sindikat.

Traže i ličnu i političku odgovornost ministara i rukovodilaca inspekcija za svaki naredni slučaj nasilja ili teške eksploatacije.

(Beta)

