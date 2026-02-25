Sindikat sudske vlasti: Vlada Srbije dva meseca kasni sa isplatom stimulacija pravosuđu

Sindikat sudske vlasti saopštio je danas da trenutno 50 odsto zaposlenih u pravosuđu prima minimalnu zaradu, prevashodno nameštenici i referenti, pri čemu kod referenata "minimalac" preskače čak pet početnih koeficijenata po osnovu napredovanja zbog uspešnosti rada.

„Takav apsurd obesmišljava sistem vrednovanja rada i potpuno demotiviše zaposlene koji godinama nose teret funkcionisanja sudova i tužilaštava. U tim okolnostima, više od dva meseca kasni isplata takozvanih stimulacija, koje su i uvedene upravo zbog katastrofalnog materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu“, navodi se u saopštenju.

Tokom štrajka pravosuđa sredinom 2025. godine vlast je, kako je istakao sindikat, „anestezirala zaposlene obećanjima o izmeni Zakona o taksama, koja su kasnije i sprovedena, uz navodno uvećanje stimulacija po tom osnovu“.

U radu na tim izmenama učestvovali su reprezentativni sindikati – Sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, prihvatajući da budu deo radne grupe.

„Danas, međutim, svedočimo da se obećana poboljšanja ne realizuju u praksi, dok zaposleni i dalje ostaju na ivici egzistencije“, naveo je Sindikat sudske vlasti.

Predsednik tog sindikata Nemanja Đurić istakao je da politika minimalnih zarada i sistemska neatraktivnost pravosuđa predstavljaju „svesnu ideju izvršne vlasti da degradira instituciju koja treba da ih kontroliše“.

„Obezvređivanjem rada službenika, nameštenika i saradnika, slabi se celokupan sistem vladavine prava i urušava poverenje građana u pravosuđe. Zbog svih tih okolnosti, stimulacije moraju biti hitno uvećane na iznos ne manji od 15.000 dinara, kao minimum dostojanstva za one koji svakodnevno obezbeđuju funkcionisanje pravne države“, rekao je on.

(Beta)

