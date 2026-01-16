Sindikat: Vlada dala 500 miliona dinara za plate u Apoteci Beograd, ali ih apotekari nisu dobili

Predsednica Sindikata „Opstanak“ Jelena Šikuljak je kazala da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar tokom današnjeg sastanka sa zaposlenima u javnoj Apotekarskoj ustanovi „Apoteka Beograd“ kazao da je iznenađen što im nije isplaćeno 500 miliona dinara koje je Vlada Srbije dala za njihove plate.

Zaposleni u toj ustanovi su danas protestoivali ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu tražeći i zaostale plate i da vlast odustane od davanja koncesije nad tom javnom ustanovom.

Šikuljak je nakon sastanka sa ministrom rekla za televiziju N1 da Lončar tvrdi da je u martu prošle godine Vlada dala novac za plate zaposlenih u toj apotekarskoj ustanovi i da mu nije jasno zašto im sredstav nisu isplaćena.

Upitana da li je Lončar kazao kome je Vlada uplatila taj novac, Šikuljak je rekla da je verovatno bio uplaćen Gradu Beogradu ili gradsakom Sekretarijatu za zdravstvo, ali da se ne zna gde je završio.

„Ministar je predložio da se očuva ono zbog čega smo mi značajni građanima Beograda, a to su magistralni i galenski lekovi. Rekao je da će se založiti za to da dobijemo hemikalije koje su nam potrebne i ambalažu. To bi nam pomoglo da stanemo na noge“, kazala je predsednica sindikata.

Prenela je da su sindikalci dogovorili s Lončarom da mu do srede dostave pisane zahteve i detaljan proračun kako bi on u četvrtak mogao da na sednici Vlade Srbije razgovara sa ostalim ministrima o rešavanju problema u „Apoteci Beograd“.

(Beta)

