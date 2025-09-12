Sindikat Zastava oružje: Zabrana izvoza ugrozila isplatu plata kragujevačkim oružarima

Samostalni sindikat fabrike „Zastava oružje“ iz Kragujevca upozorio je da je zbog zabrane izvoza naoružanja „najdirektnije“ ugrožena isplata zarada zaposlenima i zatražio hitan sastanak sa nadležnim organima, saopštio je danas sindikat.

Sindikat će uputiti i zahtev da se fabrici odobre bespovratna sredstva iz budžetske linije koja se odnosi na subvenciju u privredi.

Ta sredstva bi bila usmerena u prevazilaženje teškoća u poslovanju koje su izazvane zabranom izvoza, a treba da budu izdvojena za vreme trajanja zabrane.

„Posebnu zabrinutost zbog trenutne zabrane izvoza izaziva i činjenica da se loše poslovanje ‘Zastava oružje’ odražava i na poslovne partnere zbog rasta dugova prema dobavljačima i nemogućnosti da se servisiraju redovne obaveze, čime se samo produbljuje već postojeća kriza u poslovanju“, piše u saopštenju sindikata.

Navedeno je da radnici u fabrici „Zastava oružje“ više decenija osećaju teret i trpe posledice kriza nastalih usled međunarodnih sankcija, bombardovanja fabričkih pogona, nedostatka zaposlenosti, a bili su među prvima koji su „doprineli stabilizovanju državnih finansija, jer su radnicima umanjivane zarade i sredstva uplaćivana u budžet Srbije“.

Predsednik sindikalne organizacije „Zastava oružje“ Aleksandar Tadić naveo je da će sindikat nastaviti da štiti intgerese fabrike i zaposlenih, kao i da će preduzeti neophodne aktivnosti kako bi se prevazišla kriza i nepovoljne okolnosti koje ugrožavaju poslovanje fabrike.

(Beta)

