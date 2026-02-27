Sindikata Centar GSP: Država nabavlja 50 električnih autobusa za potrebe izložbe EXPO

Preduzeće "EXPO 2027" raspisaće danas tender za nabavku 50 električnih autobusa koji će biti kupljeni sredstvima države, služiće za prevoz učesnika i gostiju međunarodne specijalizovane izložbe "EXPO 2027", nakon čega će biti ustupljena Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) "Beograd" i korišćena i na drugim linijama javnog gradskog prevoza u Beogradu, izjavio je predsednik sindikata "Centar" GSP-a Ivan Banković.

„Kroz ovu nabavku će biti kupljeno 50 električnih autobusa i to 41 solo autobus i devet dvozglobnih autobusa, kao i još osam punjača koji će biti postavljeni na terminusima Blok 45, gde će biti punjači za dvozglobne autobuse, kao i terminusima Blok 20, Vukov spomenik i novom terminusu ‘Ekspo’ u Surčinu i na tim linijama će saobraćati javni gradski prevoznik. Ovo je prvi put u istoriji GSP ‘Beograd’ da se nabavljaju električni autobusi dužine 24 metara sa dva zgloba i petoro vrata, koji će imati kapacitet od najmanje 180 putnika od čega je 50 mesta za sedenje“, precizirao je Banković, navedeno je u saopštenju.

Prema njegovim rečima, reč je o „strateški bitnoj nabavci“ za budućnost najvećeg gradskog prevoznika, koja će osigurati stabilnije poslovanje u narednim godinama.

Banković je naveo da će novi električni autobusi biti sa najsavremenijom opremom što podrazumeva sistem skladištenja električne energije i punjenja preko superkondenzatora, uz mogućnost punjenja putem konektora, platformu za osobe sa invaliditetom. Imaće klima uređaj sa automatskom regulacijom temperature u vozilu, sistem informisanja putnika uz spoljnje i tri elektronska displeja u vozilu sa automatskim podešavanjem podataka i zvučnom najavom stajališta.

Dodao je da će vozila imati i mikrofon za vozača, sistem video nadzor sa najmanje 12 kamera unutar i oko vozila, moćiće da čuva video-zapisa najmanje 15 dana, a biće opremljen i sistemom za daljinsko praćenje vozila, sistemom senzora za automatsko brojanje ulaza i izlaza putnika i besplatnim WiFi internetom za putnike.

Vozila će biti opremljena i kabinama vozača koja će biti odvojena od putničkog prostora kako bi se obezbedila njihova bolja zaštita.

Banković je ukazao i da je goruće pitanje, za koje radnici GSP-a očekuju da se hitno reši, nabavka novih trolejbusa.

„Sa strane gradskog prevoznika, celokupna tehnička dokumentacija i prateća dokumenta za raspisivanje tendera za nove trolejbuse je spremna i od čelnika Grada zavisi da li će obezbediti finansiranje kako bi se uspešno sprovela i nabavka novih trolejbusa“, kazao je Banković.

On je istakao da bi se nabavkom novih električnih autobusa i trolejbusa obezbedio opstanak GSP-a i narednih decenija.

(Beta)

