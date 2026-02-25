Sindikati GSP i udruženja protiv ukidanja trolejbusa

Više sindikata Gradskog saobraćanog preduzeća (GSP) i udruženja građana danas je u Skupštini Grada Beograda predalo inicijativu da se i formalno stavi van snage odluka o ukidanju trolejbuskog prevoza i uvođenju električnih autobusa privatnog prevoznika "Strela" iz Obrenovca.

Novinarima su ispred zgrade Skupštine Beograda rekli da traže da se hitno kupi najmanje 50 novih trolejbusa uz finansijsku podršku Grada Beograda.

Ta inicijativa je gradonačelniku, predsedniku Skupštine i svim odborničkim grupama upućena pred sednicu Skupštine Grada u petak, kada će se raspravljati o rebalasu gradskog budžeta za ovu godinu.

Inicijativu gradskoj vlasti za opstanak trolejbusa su podneli Sindikat „Centar“, Sindikat „Sloga“, Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda, Udruženje korisnika javnog prevoza, Udruženje građana „Vratimo trolu 28“.

„Gradska vlast namerno uništava naše javno preduzeće kako bi nam sutra rekli da je privatni prevoznik jedina zdrava opcija. Mi ne tražimo milostinju, već da se nabavi 50 trolejbusa“, rekao je predsednik Sindikata „Sloga“ Milan Božić koji radi na održavanju vozila.

On je ukazao da privatnika interesuje samo profit i upozorio da se ne sme dozvoliti rasparčavanje i nestanak GSP i da njegovi vozači i majstori odlaze u svet jer ovde ne vide budućnost.

Predsednik Sindikata „Centar“ Ivan Banković je kazao da je prosečna starost „solo tojlebusa“ 16 godina, a zglobnih 23 i da, uprkos velikom zalaganju majstora, nisu u zadovoljavajućem stanju, što vide i vozači i građani.

Na pitanje šta bi bilo sa infrastrukturnom mrežom za trolebuse u slučaju njihovog ukidanja, Banković je naglasio da je mreža u odličnom stanju, savremena, u nju je uložen ogroman novac građana, a jedino što je potrebno su novi trolejbusi.

Po rečima Bankovića, samo GSP ima sve što je potrebno za trolejbuse – majstore, depoe i sve drugo što je potrebno kao prateće, i kazao da u Beogradu ima mesta i za električne autobuse.

Zastupnik Udruženja građana „Vratimo trolu 28“ Davor Stupar je istakao da je i ranije bilo pokušaja ukidanja pojedinih trolejbuskih linija ili svih, ali da su to sprečili građani, radnici, sindikati, stručna javnost, i dodao: „Ovde smo da poručimo – vreme je za nove trolejbuse!“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com