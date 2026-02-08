Sindikati i menadžment Srbija Ziđin Koper potpisali nov Kolektivni ugovor

Predstavnici šest reprezentativnih sindikata i menadžment kompanije Srbija Ziđin Koper potpisali su nov Kolektivni ugovor, prema kojem će prosečna neto zarada ove godine iznositi više od 189.000 dinara, saopštili su danas iz te kompanije.

„U skladu sa tekstom novog Kolektivnog ugovora, koji je u toku pregovora usaglašen sa sindikatima, sva prava zaposlenih i dalje uređena znatno povoljnije nego što je to predviđeno Zakonom o radu, u duhu partnerstva koje traje već sedam godina kompanija će nastaviti konstruktivan dijalog i saradnju sa reprezentativnim sindikatima“, rekao je generalni direktor te kompanije Džang Đunjang.

Kako je naveo u finansijskom delu Kolektivnog ugovora precizirano je i da će mesečna naknada za korišćenje godišnjeg odmora sa 10.800 biti povećana na 14.100 dinara.

Predsednik Sindikata rudara Srbije Milomir Milanović rekao je da mu je drago što je nakon dvomesečnih pregovora sa poslodavcem potpisan Kolektivni ugovor.

„Ishod pregovora je relativno dobar, nismo baš u potpunosti zadovoljni jer uvek može bolje, ali smatram da za naše radnike mnogo znači to što smo potpisali Kolektivni ugovor i time izbegli donošenje Pravilnika o radu“, rekao je Milanović nakon potpisivanja dokumenta.

Kako su naveli iz Srbija Ziđin Kopera, nakon dvomesečnih pregovora, tokom kojih su usaglašavani tekst novog pravnog akta i visina cene rada za tekuću godinu, poslodavac i sindikati su potpisima verifikovali dokument koji će biti na snazi do 2029. godine, a u međuvremenu će se svake godine pregovarati samo o usklađivanju osnovne zarade.

(Beta)

