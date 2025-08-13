Sloga: Hitno primeniti mere za smanjenje cena hrane, svako odlaganje produžava krizu u zemlji

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ ocenili su da primena najavljene mere ograničavanja trgovačkih marži i smanjenja cena osnovnih životnih namirnica mora početi odmah, jer nema vremena za čekanje i svako odlaganje produžava tešku ekonomsku situaciju zemlje.

„Ove mere ne smeju ostati samo na nivou najave ili kratkoročne akcije, niti smeju postati predmet politikanstva i međustranačkog prepucavanja, već moraju postati deo dugoročne i sistemske politike zaštite standarda stanovništva“, piše u saopštenju.

Naveli su da taj predlog nije nova ideja, već da je sindikat „Sloga“ godinama unazad iznosio to kao jedan od glavnih zahteva.

„Još početkom godine predložili smo Vladi Srbije osnivanje posebnog ministarstva za kontrolu cena, koje bi imalo ovlašćenja za nadzor tržišta, razbijanje kartela, regulaciju nekontrolisanih poskupljenja i zaštitu osnovnih životnih potreba građana“, navode iz sindikata.

Kako je istaknuto, „Sloga“ će pratiti pratiti sprovođenje mera, insistirati na njihovoj doslednoj primeni i zahtevati odgovornost svih koji ih ne poštuju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com