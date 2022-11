Smene i reforme u energetskom sektoru, bice dovoljno gasa i struje

OSLO – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Oslu da su najavljene reforme u energetskom sektoru, kao i promene u preduzećima, velike i važne za sve nas, poručujući da će biti dovoljno struje i gasa u zemlji.

Vučić je sinoć za TV Pink, govoreći o najavljenim reformama i smenama u energetskom sektoru, u čemu su pojedini videli priznanje poraza, rekao da je želja nadležnih da postupaju u skladu sa onim što su posavetovali ljudi koji su najbolji u svetu za analizu energetske situacije.

“Oni su rekli, od četiri energetska preduzeća, u jednom imate dobro rukovodstvo, u tri nemate. Nema tu igre. Angažovali smo norveški Rajstad, najbolje za analizu energetske situacije, a mi ćemo se ponašati na odgovoran način”, rekao je Vučić.

Ukazao je da ulazak u te promene, znači da menjamo nešto što u Srbiji postoji polednjih 50 ili 60 godina.

“Koji smo to energetski objekat izgradili od 1995. do 2000.ili od 2000. do 2012. godine? Naftovod, gasovod, novu termoelektranu? Nismo uradili ništa. Nekada je to bila partijska prćija, nekad prćija nedovoljno sposobnih, nekada ljudi koji nisu ni mogli sve da znaju… Bar smo sebi priznali da to ne znamo, našli smo ko zna, i uz njihovu pomoć hoćemo da to promenimo”, rekao je Vučić.

Dodao je da to teško da možemo da uradimo bez norveških stručnjaka, jer ako nismo ništa promenili za 60 godina, sigurno nećemo i ne možemo u godinu, dve, ali je, kaže, dobro da imamo od koga da naučimo, kao što, primera radi, imamo i MMF, koji vodi računa da se ponašamo domainski, da ne trošimo više od potrebnog.

“To su velike promene za nas, time se ponosim, da ljudima pokažemo da nam nije cilj da održimo EPS zbog novca za stranku, već da ustanovimo sistem, za koji će najstručniji ljudi da kažu – to je to. Da izvršimo tranziciju, da se pozabavimo ekologijom, zaštitom životne sredine, ali na najozbiljniji način”, rekao je Vučić.

Kako je primetio, nećemo moći bez uglja u narednih 20 godina, ali je važno da smanjujemo upotrebu uglja, ali to znači da moramo da obezbedimo obnovljlive izvore energije, balansiranje, skladišta za hidroenegriju, vetar, sunčevu energiju…

“To je sve što radimo sa Norvežanima, za to su nam potrebne milijarde evra, ali ćemo imati čistiji vazduh, vodu, i imaćemo energije”, rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da ćemo sledeće godine, kada počnu da rade još neke fabrike u Srbiji, trošiti i više energije, a prelaskom na gasne elektrane, što je slučaj u Beogradu, smanjuje se i zagađenje.

“Imaćemo, ako ne bude velikih iskakanja, dovoljno i struje i gasa, i toplih stanova i kuća”, rekao je Vučić.

(Tanjug)

