Socijalno-ekonomski savet ima prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

Socijalno-ekonomski savet (SES) objavio je da će danas biti održan prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada u Srbiji za 2026. godinu.

Sastanak predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije u SES-u zakazan je za danas u 10 sati, objavljeno je na sajtu SES-a.

Minimalna mesečna zarada u Srbiji trenutno je 53.592 dinara, a prema odluci SES-a, od 15. jula, biće vanredno povećana od 1. oktobra, za 9,4 odsto, sa sadašnjih 308 na 337 dinara po satu i iznosiće 58.630 dinara.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je pre oko mesec dana da je predlog Vlade Srbije da povećanje minimalne zarade od naredne godine bude 10,1 odsto, što znači da bi od 1. janaura 2026. godine ona iznosila 550 evra.

(Beta)

