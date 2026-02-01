Sofronijević: Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do jutros u 7.30 stiglo više od 1,4 miliona prijava za upis svojine objekata u okviru programa „Svoj na svome“ i poručila da produžetka roka za prijavu neće biti, ali će svi koji imaju opravdane razloge za prijavu po isteku roka to moći da učine do 24. oktobra.

„Ono što raduje, to je da prijavljivanje ide na način kako je država to negde i planirala. Dakle, kada govorimo o ovoj cifri, danas u toku dana, eventualno sutra, mi ćemo imati oko milion i po prijava, bez objekata koji su u javnoj svojini, jedinica lokalnih samouprava, autonomnih pokrajina Srbije, odnosno javnih preduzeća, odnosno preduzeća čiji je osnivač opština, autonomna pokrajina ili Republika“, navela je Sofronijević, za Radio televiziju Srbije (RTS).

Ona je rekla da se „nada da će do 5. februara, kada ističe rok za prijavljivanje imati približan broj svih objekata koji mogu biti predmet upisa po ovom zakonu“.

Objasnila je i šta se smatra opravdanim razlozima za prijavu po isteku roka.

„To je nešto što je u pravu najsličnije institutu koji se zove restitutio in integrum, a u prevodu znači ‘povraćaj u pređašnje stanje’. Mi ovim zakonom nismo taksativno naveli koji su to opravdani razlozi, ali postoji ustaljena i sudska i upravna praksa“, navela je Sofronijević.

Kako je objasnila, „to može biti bolest, povreda, smrt ili bolest člana uže porodice, viša sila, neki tehnički razlozi, ne dao Bog da se desi da padne sistem pa da to bude razlog i svi drugi opravdani razlozi za koje stranka nije skrivila i dostavi o tome dokaz“.

„Naravno, kada je viša sila u pitanju, onda ne treba ništa dokazivati jer je to notorna činjenica“, rekla je ministarka.

(Beta)

