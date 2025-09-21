Sofronijević: Upisivanje prava svojine na nepokretnosti biće brže i jeftinije

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će predloženi zakon o legalizaciji omogućiti jeftin i brz postupak za upis prava svojine, jer građani Srbiji prvi put digitalizovanim postupkom moći da upišu svoje nepokretnosti.

„Radi se o centralizovanom i digitalizovanom postupku i to nam omogućava da najveći broj vlasnika, dakle ljudi koji već koriste svoje nepokretnosti, upišu u prava svojine, jer se po našem zakonu upisom stiče pravo svojine“, rekla je ona na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljene nove mere za legalizaciju objekata.

Te mere treba da reše problem za oko 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

Prema njenim rečima, procenjuje se da će najveći broj svih faktičkih korisnika biti i upisan kao stvarni vlasnik.

„Država po prvi put ima mogućnost da to uradi ukrštanjem digitalnih platform iz različitih baza podataka“, kazala je Sofronijević.

Objasnila je da će u digitalnoj, elektronskoj prijavi biti sadržani podaci, povučeni iz mnogih baza podataka, koji će biti ukršteni sa prijavom građana, pa će tako postupak za upis prava svojine biti jeftin i brz.

Istakla je da je ova legalizacija pravno pitanje. „Ne ulazimo u pitanje urbanizma ni tehničke ispravnosti dokumentacije niti izvedenih radova, jer država ne može da preuzima ulogu investitora. U odnosu na državu i treća savesna lica to će biti upisani vlasnici objekata“, kazala je ona.

Ministarka je navela da identične odredbe donela Grčka, Italija u više navrata, kao i Španija i Turska.

„Razmatrali smo i ustavni osnov za donošenje ovog zakona. On je sadržan u članovima 58 i 135 Ustava Srbije kojim se daje pravo državi da uređuje imovinsko-pravne odnose i uređuje prostor i bavi se zaštitom prirodnih, kulturnih i ostalih dobara“, navela je Sofronijević.

Dodala je da predloženim zakonom naročiti zaštićena prirodna i kulturna dobra.

„Ovim zakonom ne nagrađuju se oni koji su prevarili i kupce stanova, ali i svoju državu. Česta je situacija, naročito po velikim gradovima, da imamo odbegle investiture. Izgrde stanove i nestanu. Predvideli smo i situacija da ljudi koji su u dobroj veri kupovali takve stanove ne ostanu kratkih rukava“, kazala je Sofronijević.

Dodala je da će njih država zaštiti.

„Svi ti ljudi imaće mogućnost da, ako investitor nije dostupan ili je nepoznat, plate da im se upiše pravo svojine na kupljenom stanu. To se prvi put dešava, jer oni do sada nisu mogli da ostvare to svoje pravo“, objasnila je ministarka.

Ona je navela i da se niže cene upisa prava svojine odnose samo na stanove i porodične stambene objekte.

„Svi ostali investituri koji su gradili stambene ili poslovne zgrade plaćaju naknadu u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, ako to nisu učinili u redovnom postupku. Ne aboliramo ih ni od krivične odgovornosti ako su postupci započeti, pre stupanja na snagu ovog zakona“, rekla je Sofronijević.

