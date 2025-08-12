Španski trgovci maslinovim uljem ne brinu mnogo zbog Trampovih carina

Carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp ne sviđaju se španskim trgovcima maslinovim uljem ali oni ipak ne brinu mnogo jer su u istoj meri ili još više pogođeni i njihovi glavni konkurenti.

U sklopu kontroverznog „najvećeg trgovinskog sporazuma ikada“ između Brisela i Vašingtona, carina na poljoprivredno-prehrambeni izvoz EU u SAD biće 15 odsto, kao i za druge proizvode.

Ta carina važi i za izvoz maslinovog ulja iz EU od koga SAD apsorbuju trećinu, piše briselski portal Euraktiv i navodi da Španija daje 70 odsto proizvodnje tog ulja u EU.

„Postoje zemlje koje su prošle gore od nas“, rekao je zamenik direktora udruženja ASOLIVA koje predstavlja španske proizvođače i izvoznike maslinovog ulja Rafael Piko Asevedo.

U prethodnom trgovinskom sporu Brisela i Vašingtona 2019. Španci su stavljeni u nepovoljan položaj u poređenju sa susedima i Italija je privremeno preuzela ulogu vodećeg izvoznika maslinovog ulja iz EU u SAD.

Sada su carine Italiji i Grčkoj, glavnim konkurentima Španije iz EU, iste, dok je Tunis, vodeći rival bloka na tržištu maslinovog ulja, dobio tarifu od 25 odsto za izvoz u SAD.

Carina od 15 odsto važiće i za Tursku, još jednog ključnog proizvođača.

Piko je za Euraktiv rekao i da su neki prošli bolje, sa manjim carinama, ali da je reč o zemljama koje nisu lideri u proizvodnji i izvozu, poput Maroka, Australije, Argentine i Čilea.

On je rekao da je teško predvideti razvoj situacije i upozorio da su se pravila igre kada je reč o maslinovom ulje promenila. „Zemlje sada mogu da se pozicioniraju ispred nas zahvaljujući političkim odlukama“, rekao je Piko.

On je rekao i da trgovinske barijere neće podstaći američku industriju maslinovog ulja, kako je Tramp obećao.

„SAD neće promovisati američko maslinovo ulje jer ga gotovo i nemaju“, rekao je Piko dodajući da ta zemlja svojom proizvodnjom pokriva samo dva odsto tražnje.

Upozorio je i da bi američki potrošači suočeni sa višim cenama mogli da se okrenu jevtinijim alternativama, poput palmnog ulja.

Piko je optimista u vezi plasmana španskog ulja u SAD. On podseća da je američka potrošnja maslinovog ulja bila stabilna i kada su mu cene bile gotovo udvostručene, za razliku od španske, čiji su potrošači zbog cene prelazili na suncokretovo ulje.

Berba maslina u Španiji počeće u oktobru i očekuje se dobar rod mada, kako je rekao Piko, neće biti reči o „berbi veka“.

(Beta)

