Sporazum Telekoma i sindikata: Otpremnine 900 evra po godini

BEOGRAD – Rukovodstvo i reprezentativni sindikati Telekoma Srbija potpisali su danas Sporazum o uslovima za dobrovoljni odlazak zaposlenih, za šta je obezbeđeno 900 evra po godini staža.

Sporazum su potpisali generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk, izvršni direktor za ljudske resurse Draško Marković, predsednik Jedinstvenog sindikata Telekoma Srbije Slavoljub Kandić i predsednik Sindikata Telekoma Srbija Miroslav Joksimović.

Ćulibrk je nakon potpisivanja sporazuma izjavio da se proteklih godina dešavaju brze tehnološke promene, da se tehnološki ciklus u telekomunikacijama skratio na tri do pet godina, da se menjaju poslovni modeli i da zato u „Telekomu“ postoje potrebe za novim kadrovima jer tržište postaje sve zahtevnije.

„Telekom Srbija je danas kompanija gde je manje od jedan posto zaposlenih mlađe od 30 godina. Skoro 50 procenata zaposlenih su ljudi stariji od 50 godina. Ako govorimo o tehnološkim promenama i svemu onome što su izazovi današnjeg tržišta, potpuno je jasno da i Telekom Srbija mora da zanavlja svoje kadrove, da zapošljava kadrove novih profila i da podmladi kompaniju“, kaže Ćulibrk.

Zato, objašnjava, sa sindikatima je definisan okvir koji omogućava ljudima da pod dobrovoljnim i, kako ističe, „zaista i finansijski odličnim uslovima odu iz kompanije“.

„Nama nije cilj da otpuštamo i teramo ljude iz Telekoma Srbija jer pričamo o ljudima koji su ceo svoj radni vek proveli ovde, nego da odu pod dobrovoljnim uslovima jer svakako interesovanje u kompaniji postoji“, kaže Ćulibrk za Tanjug.

Naveo je da će zaposleni imati priliku da se jave na konkurs koji će biti raspisan u prvom kvartalu 2019. godine.

Kako bi Telekom nastavio da bude lider na tržištu telekomunikacija, dodaje Ćulibrk, važno je podmladiti kadar u kompaniji.

Predsednik Jedinstvenog sindikata Telekoma Srbije Slavoljub Kandić kaže da je zadovoljan dogovorima i podseća da je optimizacija i u pogledu ljudskih resursa u ovoj kompaniji počela još 1997. godine, kada se Telekom odvojio od „Pošte“.

„Tada smo imali oko 13.500 radnika, danas je ta cifra 7.500, što govori da se to radilo i da je bilo osnovno opredeljenje sindikata, da ljudi iz kompanije mogu da izađu samo putem dobrovoljnog odlaska ili prirodnim odlivom, odlaskom u penziju“, kaže Kandić.

Na dokumentu koji je danas potpisan, objašnjava, radilo se godinu dana

„sa željom da u razgovorima sa poslovodstvom postignemo što bolje ciljeve za zaposlene, odnosno, da stvorimo što veći prostor, da što više ljudi koji žele da dodbrovoljno odu iz kompanije to i urade uz novčanu naknadu“.

Kaže da sporazum koji je danas razmatran u organima Sindikata, kako na Upravnom odboru tako i na proširenom Upravnom odboru Jedinstvenog sindikata Telekoma Srbije, i da je jednoglasno prihvaćen.

„To govori da smo dosta uradili u interesu ljudi, zaposlenih, da su zadovoljni takvim predlogom“, rekao je Kandić.

„Predviđamo da će dobrovoljno da ode najmanje oko 1.000 ljudi. Očekujemo u drugom delu, drugih 800, a koji su planirani autsorsingom“, dodao je predsednik Jedinstvenog sindikata.

U ovoj drugoj grupi, za koju je predviđen autsorsing (prelazak u druga preduzeća), biće takođe omogućeno da se pod istim uslovima prijave za doborovoljni odlazak uz otpremninu od 900 evra.

„Otpremnina za dobrovoljni odlazak je 900 evra neto po godini štaža, i to je nešto što je zaista do sad najbolje od svih dobrovoljnih odlazaka i što smatramo da će motivisati ljude da prihvate taj iznos sredstava“.

Predsednik Sindikata Telekoma Srbija Miroslav Joksimović ocenio je uslove iz sporazuma kao najbolje u Srbiji, ali i šire.

„Mi smo se trudili da napravimo što bolje uslove i mislim da smo napravili najbolje u Srbiji, a i šire, jer ni u EU nisu takvi uslovi koje smo uspeli da postignemo“, istakao je Joksimović.

On podseća da se često pojavljuju lažne vesti kada je reč o temi dobrovoljnih odlazaka iz Telekoma i objašnjava da nije reč o tehnološkim viškovima kako se to često u javnosti predstavlja.

„Po svim evropskim merilima, nemamo tehnološki višak, ali imamo strukturu zaposlenih koja sad ima 49 godina… neki stariji ljudi ne mogu da se prilagode tehnološkom napretku… Trudili smo se da dobiju ono što uglavnom mogu da zarade do penzije jer su uglavnom u pitanju ljudi koji su stariji i koji su bliže penziji“, rekao je Joksimović

Mlade ljude, kaže, kompanija ne želi da izgubi jer, kako objašnjava, Telekomu su potrebni novi stručnjaci.

Telekom planira da u prvom kvartalu sledeće godine raspiše konkurs za prijavljivanje za otpremnine, za šta su obezbeđena sredstva, a u trećem kvartalu sledeće godine, nakon analiza koje će biti sprovedene, postoji mogućnost da počne autsorsovanje oko 800 radnika koji trenutno obavljaju tehničke poslove u kompaniji, poput održavanja objekata…

(Tanjug)