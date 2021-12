Spremite se: Evo šta će sve poskupeti u 2022. godini

U novoj 2022. godini potrošači širom Srbije neće imati puno razloga za optimizam: zbog inflacije i prema rečima stručnjaka loše ekonomske politike, tokom cele godine rašće cene od goriva, struje, pa do drugih životnih namirnica. Glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk ističe da se povećanja očekuju već od januara, a da će veliki skok cena biti vidljiv nakon aprilskih izbora.

Glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk rekao je za N1 televiziju da će od januara privrednicima poskupeti cena struje, te da će poskupeti i akcizni proizvodi, gorivo, cigarete i ostalo.

„Država je odlučila da zamrzne cene nekih namirnica, to je poslednji put bilo za vreme Miloševića i socijalizma. Nema besplatnog ručka – neko će to morati da plati. Da li će zbog toga EPS koji sada uvozi struju po pet, šest puta većim cenama nego što je prodaje građanima, iskazati gubitak, neko će morati da ga pokrije – ako ne bude para na njihovom računu, pokriće država. Poskupeće i svi akcizni proizvodi, jer će inflacija na kraju ove godine biti 8,9 posto, onaj varijabilni deo akcize će se povećati i poskupeće i gorivo i cigarete i ostalo“, rekao je Ćulibrk za N1.

Projekcije da će cene rasti tokom cele 2022. godine izneli su i drugi stručnjaci, a utisak je da građani definitivno ne mogu da očekuju bezbrižno proleće ili leto kada je reč o finansijskim izdacima.

Ekonomista Ljubomir Madžar rekao je za Nova.rs da se u narednom periodu može očekivati povećanje cena, najviše zbog administrativne odluke da se ograniči cena pojedinih namirnica. On podvlači da će inflacija biti velika, ali da se ne može tačno utvrditi koliko će cene rasti u januaru.

“Inflatorni zamah je prilično jak I mislim da se neće zaustaviti tokom sledeće godine. To znači da će cene nastaviti da rastu jer je tek počeo taj inflatorni polet. Smatram da kontrola, odnosno zabrana povećanja cena proizvoda nije dobra mera jer se tako inflacija ne može zaustaviti. Tako se samo povećavaju pritisci I pogoršava situacija. Čim je inflacija krenula, ona mora da ide svojim tokom”, kazao je Madžar.

Ekonomista je istakao da ovakva mera nije opravdana, jer kontrola cena nigde nije urodila pozitivnim ishodom.

“Da je tako, nigde ne bi bilo inflacije na svetu. Najmanje zlo je pustiti tržište da nađe neku svoju ravnotežnu tačku. Podvlačim još jednom, ovo nije rešenje. Rešenje je da se smanji tražnji i eventualno poveća ponuda. Inflacija je rezultat loših mera, čašćavanja penzionera I to ne može a da se ne ispolji u vidu inflatornih tendencija. Čim prestanu ove administrativne zabrane, inflacija će biti još veća, samim tim i cene”, naglasio je Madžar.

Kada je reč o povećanju cena odmah nakon Nove godine, Madžar ističe da je teško davati takve prognoze jer odlučivanje dolazi iz jednog centra.

“Kratkoročna kretanja su nepredvidiva jer zavise od političkih odluka, od toga kako će predsednik Vučić biti raspoložen. Šta će on uraditi u januaru, on to I dalje ne zna, pa samim tim ni mi ne možemo da predvidimo”, zaključio je Madžar.

Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača saglasio se da je teško prognozirati koliki će biti rast cena nakon Nove godine.

„Teško je u napred davati procene kolika će biti poskupljenja u narednoj godini i da li će uopšte biti. Uzmimo primer goriva, ko zna da li će na berzi poskupeti gorivo i samim tim uticati na potrošače. Ono što je sigurno jeste da država mora da vodi računa o tome. Puno je špekulacija jer ne važi osnovni ekonomski zakon – zakon ponude i tražnje. Ukoliko je ponuda veća od tražnje, ja ne vidim ni jedan razlog da bude poskupljenja u narednom periodu”, rekao je Papović za Nova.rs.

U Nišu poskupljuju pekarski proizvodi

Peciva, burek i ostali pekarski proizvodi poskupeće u Nišu od Nove godine zbog poskupljenja brašna, ali i najavljenog poskupljenja struje i više minimalne cene rada, rekao je za portal Nova.rs predsednik Unije pekara Bratislav Vukadinović.

Prema njegovim rečima, poskupljenje će biti oko 10 procenata, tako da će četvrt bureka sa sirom biti 130 dinara, a sa mesom 140 dinara.

„Pekari prave gubitke, jer je brašno tip 500 na tržištu od 30 „skočilo“ na 50 dinara, brašno za burek od 40 na 60 dinara. Pekari apostrofiraju tešku situaciju. Svi “jedu supstancu”, odnosno ono što su zaradili vraćaju u posao samo da bi bili likvidni“, objasnio je Vukadinović.

