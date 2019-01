Srbija ako dođe do krize u mnogo boljoj situaciji nego 2008.

BEOGRAD – Srbija je sada u mnogo boljoj finansijskoj situaciji ako dođe do nove svetske ekonomske krize, nego što je to bio slučaj 2008. godine, i mnogo će je spremnije dočekati, ocenili su danas ekonomisti MAT-a.

„Ako je izvesno da nam kriza kuca na vrata, sada smo u povoljnoj poziciji nego u 2008. Imamo javni dug na putanji razduživanja, koji opada ubrzano, verovatno i rekordno posmatrano po evropskim zemljama“, rekao je ekonomista Ivan Nikolić u Privrednoj komori Srbije.

Istakao je da Srbija ima i nagomilane neto devizne rezerve koje prevazilaze 10 milijardi evra, dok su 2008. godine iznosile oko 3,5 milijardi.

Nikolić je naglasio da je država sada u neuporedivo boljoj situaciji, po strukturi privrede i finansijskim indikatorima.

„Nemamo nikakvih poremaćaja i sve je mirno za razliku od 2008. godine kada su svi bili svesni da smo na staklenim nogama, iako smo imali neke pozitivne indikatore koji su bili veštacki stvoreni“, rekao je on.

Nikolić je naveo da će, ako dođe do ekonomske krize, Srbija je spremnije dočekati.

Ekonomista Miladin Kovačević je rekao da se, ipak, ne očekuje da izbije tako oštra kriza kao 2008.

„Reč jeo cikličnom prilagođavanju, mnogi kažu da je to nastavak stare krize i pored rasta prethodnih godina i strukturnih i monetarnih mera koje su izlečile svetske ekonomije razvijenih zemalja. One, ipak, nisu izlečene do kraja“, smatra on.

Kovačević navodi da je situacija u Srbiji drastično drugačija nego 2008. pošto smo te godine imali veliku spoljnotrgovinsku neravnotežu i veliko zaduživanje privatnog sektora.

„Bilo je jasno da ako se zatvori pristup kapitalu da ćemo ođednom biti onemogućeni, kao što se desilo u oktobru 2008. kada smo udarili u zid, da hranimo taj spoljnotrgovinski deficit. Sada su naše kompanije u fazi razduživanja, kao i država“, rekao je Kovačević.

Dodao je da sada nemamo ni budžetskih i spoljnotrgovinskih ravnoteža.

