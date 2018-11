Srbija bi mogla da izgubi milione zbog mera Kosova

Srbija bi mogla da pretrpi štetu od oko 22 miliona evra zbog povećanja carina na 100 odsto za robu koju plasira na tržište Kosova, kao i zbog insistiranja prištinskih vlasti da na deklaracijama proizvoda piše “Republika Kosovo”, zbog čega je trgovina potpuno blokirana.

Ovo je gruba računica stručnjaka po kojoj će, ako se ovako nastavi, do kraja godine izvoz robe iz Srbije na Kosovo biti manji za oko pet odsto u odnosu na 2017. godinu.

Naime, ukupan promet robe sa Kosovom iznosio je 2017. godine 464,1 miliona evra, pokazuju podaci Privredne komore Srbije.

Isporuke su iznosile 442,3 miliona evra. Ako se blokada prometa sa Kosovom nastavi do kraja ove godine, a s obzirom na procenu pada izvoza od oko pet odsto, to znači da će do kraja ove godine on iznositi 420 miliona evra.

Ako se uzme u obzir to da svake godine razmena između Srbije i Kosova raste za oko pet odsto i da se očekivalo da će do kraja 2018. iznositi oko 500 miliona evra, gubitak je mnogo veći. Tu se onda radi o 80 miliona evra, koliko iznosi razlika između očekivanih 500 miliona evra i najverovatnijeg scenarija od oko 420 miliona vredne isporuke robe iz Srbije na Kosovo.

Inače, Srbija je u 2017. godini, prema podacima PKS, najviše isporučivala Kosovu vodu (običnu i gaziranu), beli šećer, jestivo ulje od suncokreta, pšenicu, bezalkoholna pića, motorni benzin, gasna ulja, preparate za pranje i čišćenje, krovne crepove od keramike, kao i električnu energiju.

Da je “ponašanje” Prištine grubo kršenje pravila CEFTA sporazuma istakla je urednica magazina “Biznis” i “Ekonometar” Radojka Nikolić.

Ona je izjavila da je odluka o uvođenju takse od 100 odsto za robu iz Srbije i BiH grubo kršenje CEFTA sporazuma. Nikolićeva je podsetila da Kosovo nije čak ni potpisnica CEFTA, već je u njeno ima potpisnik UNMIK, odnosno privremene institucije.

“Sve što Priština sada radi je grubo kršenje pravila CEFTA sporazuma koje je, zamišljeno kao centralnoevropsko slobodno tržište, formirano još 1992. godine kako bi se zemlje pripremile za ulazak u EU tako što će se stvoriti slobodna, skoro bescarinska trgovina. CEFTA nema mehanizam za izlazak država potpisnica iz CEFTA”, navela je Nikolićeva.