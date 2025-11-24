Srbija čeka hitno rešenje za NIS

Srbija čeka hitno rešenje u vezi sa ruskim udelom u vlasništvu Naftne Industrije Srbije (NIS), koja je najveći prerađivač i snabdevač gorivom u zemlji i vlasnik jedine rafinerije u zemlji, nakon što su kompaniji SAD uvele sankcije 9. oktobra, a njihovo ukidanje uslovile potpunim izlaskom ruskog kapitala.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na vanrednoj sednici Vlade Srbije istakao je da će se ovih dana proceniti sve opcije pre donošenja odluke o kompaniji NIS, naglašavajući da će poslednja opcija za NIS biti nacionalizacija.

“ Tačna je da se 37 dana efektivno sprovode sankcije protiv Srbije. 37 dana niko u Srbiji ništa nije osetio, ni psihološki, ni suštinski, ni fizički, ni na jednoj pumpi, ni u zdravstvu, ni u trgovinskim lancima snabdevanja. Pripremili smo se dobro u obaveznim i u robnim rezervama, pripremili smo se dobro u vojsci,” rekao je predsednik.

Ipak, srpski predsednik je ocenio da je situacija kritična, ističući da trošenje rezervi ne predstavlja rešenje, ček ni u kratkom roku.

“ Mi imamo rezervi još dosta, nema razloga za paniku, ali ne možemo da ispraznimo sve rezerve, jer će do neravnoteže u snabdevanju benzinskih pumpi,” rekao je on.

Ukazao je i da će zemlja bez dotoka nafte, jer je Srbiji zbog sankcija zabranjen uvoz preko Jadranskog naftovod, do 13. februara biti u potpunom kolapsu. Zbog toga želi da Rusi ubrzaju transakciju, bilo sa azijskim,bilo sa evropskim partnerima, sa kojima su počeli pregovore o prodaju svog udela u NIS-u.

“Ukoliko se oni ne dogovore o ceni, moj je predlog da Vlada Srbije razmotri da mi ponudimo bolju cenu, iako mi nismo ruski izbor. Ako ne budemo imali drugog rešenja, ma šta da košta, naćićemo novac. Želim da po svaku cenu izbegnemo konfiskaciju, nacionalizaciju i otimanje imovine,” kazao je Vučić .

Vučić je dodao i da Vlada Srbije treba da pripremi rebalans ovogodišnjeg budžeta ako bude potreban dodatni novac za NIS i nabavku goriva.

Glavni proizvodni kapaciteti NIS-a nalaze se u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj, a trenutno su većinski akcionari Gasprom njeft (44,85 odsto akcija), Srbija (29,87 odsto) i akcionarsko društvo Intelidžens iz Sankt Peterburga, pod upravom Gasprom kapitala (11,3 odsto).

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com