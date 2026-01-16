Srbija dobila još sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan

Srbiji je odobrena druga tranša od 56,5 miliona evra iz fonda za finansiranje Plana rasta za Zapadni Balkan, izjavio je u petak ministar finansija Siniša Mali i ocenio da je to potvrda posvećenosti Beograda ispunjavanju ciljeva Reformske agende.

Plan ima za cilj da ubrza ekonomski rast i doprinese bržoj društveno-ekonomskoj konvergenciji regiona sa državama članicama EU.

Kako je saopštilo to ministarstvo, Mali je rekao da je to druga uplata od ukupnog iznosa od 112 miliona evra.

On je podsetio da su sredinom prošle godine Srbiji uplaćena prva sredstva Evropske unije, navodeći i da je napredak u ispunjavanju reformske agende „blago usporen zbog domaćih negativnih dešavanja“.

„Ipak, uveren sam da ćemo sve to brzo nadoknaditi i vratiti se na put ubrzanog razvoja i daljih reformi. To je naš apsolutni prioritet i tome ostajemo posvećeni. Jasno smo trasirali svoj evropski put i na njemu ćemo ostati dok ne ispunimo sve reformske ciljeve“, rekao je Mali.

Kako je pojasnio, od odobrenih 56,5 miliona evra, direktno u budžet Srbije biće uplaćeno 26,3 miliona, dok je 30,2 miliona evra namenjeno projektima u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF – Western Balkans Investment Fund).

Sredstva Evropske komisije odnose se na reforme sprovedene u drugoj polovini 2024. godine, a od sedam koraka koliko je predvidela Reformska agenda za taj period, Evropska komisija je procenila da je Srbija ostvarila – implementaciju trećeg energetskog paketa, uvođenje 5G mreže i usklađivanje sa viznim režimom EU.

Mali je naglasio da ove reforme doprinose modernizaciji ekonomije, jačanju institucionalnih kapaciteta i poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji.

„Reforme apsolutno ostaju naš prioritet, sproveli smo već mnoge, sprovešćemo i sve preostale. Srbija je prešla dug put u prethodnih 15 godina, dobili smo već mnogo priznanja svetskih institucija za do sada ostvareni uspeh, a uvek su dobrodošle i kritike kada usporimo. Svaka podrška na tom putu je značajna“, rekao je Mali.

