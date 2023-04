Srbija i Mađarska dogovorile sporazume o naftovodu i zajedničkom preduzeću za trgovinu energijom

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović izjavila je danas da su Srbija i Mađarska dogovorile potpisivanje sporazuma o izgradnju naftovoda Mađarska-Srbija i sporazuma o osnivanja zajedničkog preduzeća za trgovinu energijom u vlasništvu „Srbijagasa“ i mađarske kompanije MVM.

Đedović je u Budimpešti razgovarala sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom o saradnji dve zemlje u oblasti energetike i novim zajedničkim projektima za koje će uskoro biti potpisani sporazumi, objavilo je ministarstvo.

„Na današnjem sastanku dogovorili smo potpisivanje dva sporazuma koji će ubrzo biti potpisani na zajedničkoj sednici dveju vlada. Prvi sporazum se odnosi na izgradnju naftovoda Mađarska-Srbija, koji će omogućiti veću sigurnost snabdevanja sirovom naftom. Za taj projekat je počinje priprema projektne i tehničke dokumentacije, a procenjena vrednost investicije je oko 100 miliona evra. Drugi se tiče osnivanja zajedničkog preduzeća za trgovinu energijom u vlasništvu Srbijagasa i mađarske kompanije MVM“, kazala je Đedović.

Dodala je da je već produžen ugovor o zakupu skladišta gasa u Mađarskoj za potrebe Srbije.

„Razgovara se i o povećanju kapaciteta skladištenja u Mađarskoj za potrebe naše zemlje pred narednu grejnu sezonu“, rekla je Đedović.

Ministarka je istakla da Srbija i Mađarska imaju strateški i partnerski odnos, „na temeljima odličnih odnosa predsednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana“, što se, kako je navela, posebno vidi u oblasti energetike, pre svega kad je reč o snabdevanju gasom i naftom, a sve više i električnom energijom.

„Izgradnjom gasovoda Balkanski tok, Srbija se pozicionirala kao važna tranzitna zemlja, i razmatramo dodatne kratkoročne kapacitete za potrebe Mađarske, a sa izgradnjom gasne interkonekcije Srbija-Bugarska imaćemo i dodatni kapacitet, ali i pristup alternativnim izvorima gasa. To je važno i za sigurnost snabdevanja naših građana i privrede, posebno u susret narednoj zimi kad će biti velika borba za energente“, rekla je Đedović.

Ministarka je rekla da je vrednost trgovine električnom energijom između dve zemlje u prošloj godini iznosila 77 miliona evra i da je plan da se dve zemlje dodatno povežu u sektoru elektroenergetike.

„Izgradnjom Panonskog koridora za prenos električne energije, koji treba da bude završen u narednih pet godina, odgovorićemo na potrebu za povećanjem prekograničnog kapaciteta. Vrednost investicije je oko 107 miliona evra, a radi efikasnije realizacije projekat će biti proglašen projektom od javnog značaja“, rekla je ona.

Naglasila je i da podržava Mađarsku da se pridruži i regionalnoj berzi električne energije, kojoj se Slovenija već pridružila zajedno sa Srbijom.

Objasnila je da je to značajno zbog uspostavljanja unutardnevnog tržišta električne energije, koje je važno zbog aukcija za tržišne premije za proizvođače iz OIE, čije se pokretanje planira u maju.

Mađarski ministar Peter Sijarto je rekao da se snabdevanje energijom u Evropi susreće sa teškoćama zbog rata u Ukrajini i da Srbija i Mađarska već rade na usaglašavanju priprema za narednu zimu.

„Pitanje obezbeđivanja energenata je i bezbednosno pitanje, a strateška saradnja na području energetike je garancija da će snabdevanje naših država biti osigurano“, rekao je Sijarto.

On je zahvalio Srbiji na sigurnom tranzitu gasa kojim do Mađarske dnevno stiže i do 10 miliona kubnih metara ovog energenta i poručio da Srbija može i naredne grejne sezone da računa na kapacitete za skladištenje gasa u Mađarskoj.

„Zainteresovani smo i da, kad bude završena interkonekcija između Srbije i Bugarske, nabavljamo dodatne količine gasa iz Azerbejdžana ovim gasovodom. Sigurnost snabdevanja gasom je evropsko pitanje i EU bi trebalo da obezbedi finansijska sredstva za gradnju infrastrukture u jugoistočnoj Evropi, pa i u Srbiji, preko koje i Evropa dobija pristup alternativnim izvorima gasa“, rekao je Sijarto, saopštilo je ministarstvo.

(Beta)

