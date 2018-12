Srbija idealna platforma za razvoj italijanskih kompanija

BEOGRAD – Italijanske kompanije, njih oko 400, došle su u Srbiju da bi u njoj i ostale, jer u Srbiji vide idealnu platformu za istraživanje i razvoj, ali i zato što se tu osećaju kao kod kuće, izjavio je danas Erik Kosuta, predsednik Skupštine članova Konfindustrije – najznačajnijeg italijanskog udruženja proizvodnih i uslužnih kompanija.

„Konfindustrija je spona koja služi da se preoblikuje budućnost Srbije, obezbeđujući joj stabilnu perspektivu i konkurentski abmijent koji zemlja i zaslužuje“, rekao je Kosuta na skupu na kome su govorili i šef delegacije EU Sem Fabrici i ambasador Italije Karlo Lo Kašo.

Prema rečima Kosute, Konfindustrija nastoji da potvrdi svoju ulogu u Srbiji kako bi zemlju približila evropksoj porodici, kojoj ona po pravu pravu i pripada i kako bi privukla mlade da se vrate, pružjajući im šansu da u svojoj zemljui grade budućnost.

„Italijanske kompanije su u Srbiji da bi investirale i reinvestirale prozivedeno bogatstvo“, rekao je on.

Naveo je da će Konfindustija i njene članice upravo zbog toga nastaviti saradnju sa Ministarstvom prosvete, jer je obrazovanje jedini način da se italijanskim kompanijama osigura kontiunuitet vraćanja uloženog, ali i budućnost mladih koji više neće morati da odlaze.

Kao rezultat te saradnje, prema njehovimm rečima, jedan sektor dualnog obrazovanja biće posvećen automobilskoj industriji.

Cilj Konfindustrije je, kako je dodao, između ostalog da zemlji u kojoj posluje prenesu kulturu italijanskog poslovanja, vodeći računa istovremeno o očuvanju životne sredine.

Sposobnost da se resursi ne uništavaju već čuvaju dovodi do povećanja konkurentnosti, rekao je Kosuta i naveo da je to ključni faktor za zemlju kao što je Srbija, koja „velikom brzinom ide napred i sledi svoj put ka najvišim standardima, ostvarjujući ciljeve koji do samo pre nekoliko godina nisu bili zamilslivi u sektoru privrede“.

Kosuta je naveo kao još jedan razlog zašto su italijanske kompanije pre svega odlučne da ostanu u Srbiji koja, kako je rekao, već gotovo pripada evropskoj porodici „od koje je deli samo jedan korak zvaničnog priznavanja“, jeste i taj što se u Srbiji osećaju kao kod kuće.

Direktorka Konfindustrije Irena Brajević navela je da ponosna što italijanske kompanije žele da dođu u Srbiju, ali i što one koje su tu ulaze u novi ciklus reinvestiranja.

Najavila je da se u 2019. očekuje dolazak novih fabrika iz metalskog sektora.

Na skupu je Farbrici uručio nagradu za najinovativniju firmu članicu – koja je pripala fabrici iz P&T Design, delu Plados grupe.

Prema rečima rukovodioca proizvodnje Boška Čakića, u tom pogonu u Novoj Pazovi proizvode se sudopere od kompozitnih materijala na bazi akrilne disperzije, koji između ostalog imaju moć da prečišćavaju sredinu – odnosno da upijaju dimove iz kuhinje – od kuvanja, do onog od cigarete.

(Tanjug)