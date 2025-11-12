Srbija na sajmu vina i alkoholnih pića u Šangaju, sledeće sedmice Beograd domaćin sajma vina

Na nacionalnom štandu Srbije od danas do 14. novembra predstavlja se 12 vinarija i devet destilerija u okviru međunarodnog sajma vina i alkoholnih pića ProWine Shanghai, najavila je Privredna komora Srbije (PKS).

U okviru programa na nacionalnom štandu Srbije, prvog dana sajma održana su dva masterklasa na temu autentičnih srpskih sorti vina: Discovering Serbia’s Authentic White Varieties i The Character of Serbia’s Authentic Red Varieties.

Posetioci su, kako se navodi, mogli da degustiraju specijalitete koje pripremaju srpski kuvari, napravljene od tradicionalnih domaćih namirnica.

„ProWine Shanghai“ je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina i alkoholnih pića u Kini, na kojoj se susreću predstavnici vodećih proizvođača, distributera, kupaca i maloprodajnih lanaca.

Sajam se održava od 2013. godine, a godišnje ga poseti oko 20.000 ljudi.

Najavljeno je da će naredne nedelje u Beogradu, od 22. do 25. novembra biti održan međunarodni sajam Wine Vision by Open Balkan.

„Ove godine sajam će prvi put ugostiti vinarije i destilerije iz Kine, čime se otvaraju nova poglavlja u saradnji Srbije i Kine u sektoru vina i alkoholnih pića“, piše u saopštenju.

Očekuje se dolazak više od 50 profesionalnih kupaca iz Kine.

