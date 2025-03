Srbija opredeljena da nastavi snabdevanje gasom iz Rusije

Srbija je opredeljena da nastavi snabdevanje gasom iz Rusije, izjavio je u četvrtak generalni direktor kompanije Srbijagas Dušan Bajatović povodom predstojećih pregovora o novom gasnom aranžmanu između Moskve i zvaničnog Beograda.

U izjavi za ruski portal RT Srbija, Bajatović je podsetio da aktuelni gasni aranžman ističe 31. maja ali da se prethodnih godina dokazalo da je ruski Gasprom pouzdan partner od kojeg je Srbijagas uvek dobijala ono što je dogovoreno.

Dodao je da su količina i cena gasa glavna pitanja na pregovorima koji su u toku.

„Problemi ovog ugovora će biti to što mi imamo izrazito neravnomernu potrošnju. Ogromne su oscilacije, jer mi trošimo od 10 do 18 miliona kubika dnevno. Osnovna stvar koja treba da bude je količina. Mi ćemo tražiti dve i po milijarde na period ne manje od tri do deset godina. Nama je bitno da zadržimo fleksibilnost koju smo imali sa ruskom stranom, da nam u periodu velike potrošnje isporučuju i dodatne količine gasa“, kazao je Bajatović.

On je naveo da će novost biti što će Srbija tražiti da se dopunske količine gasa, koje će biti definisane, garantuju i dugoročnim ugovorom, a ne posebnim naknadnim pregovorima.

„U dugoročnom ugovoru, cena je uvek bila naftna formula, možda će se to sada menjati. U Evropi kada imate gas po 600 evra, mi ga dobijamo po 300 dolara i stvarno u tom smislu mi možemo da budemo prezadovoljni“, rekao je direktor Srbijagasa.

Naveo je da će verovatno za osnovne količine za 2,5 milijardi kubika biti jedna cena, a za dopunske količine, koje same po sebi predstavljaju i dodatni trošak, biće neka druga cena.

