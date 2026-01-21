Srbija potpisala sporazum s američkom kompanijom o uvođenju vazdušnih taksija

Ministar finansija Srbije Siniša Mali i glavni komercijalni direktor američke kompanije „Arčer Avijacija“ Nikhil Goel su danas u Davosu, u Švajcarskoj, potpisali Sporazum o partnerstvu koji bi trebalo da bude okvir saradnje Vlade Srbije s tom kompanijom za uvođenju usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji.

Potpisivanju sporazuma tokom zasedanja Svetskog ekonomskog Foruma je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je na svom nalogu „buducnostsrbijeav“ na instagramu napisao; „Za nas je važno da u tehnološkom smislu sarađujemo s jednom od najboljih i najsnažnijih kompanija u celom svetu, da u Srbiju dovodimo najmoderniju, vrhunsku američku tehnologiju i da smo dugoročni partneri“.

Dodao je da se nada da će zato građani Srbije biti „ponosni na svoju zemlju“.

„Ostalo nam je da uradimo još mnogo toga i nešto više od godinu dana priprema, ali verujem da će ljudi u Srbiji biti više nego zadovoljni svim onim što možemo da predstavimo kroz naše partnerstvo za Expo“, rekao je Vučić.

(Beta)

