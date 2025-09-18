Srbija pregovara sa Rusijom o izgradnji nuklearne elektrane

Srpske vlasti i ruska državna korporacija Rosatom započeli su razgovore o projektu izgradnje nuklearne elektrane u Srbiji, izjavio je ambasador Srbije u Moskvi Momčilo Babić.

Kako je preneo portal Biznis.rs, Babić je za rusku Izvestiju rekao da se „ozbiljno razgovara sa Rosatomom“.

„Mislim da nema bolje kompanije na svetu za izgradnju nuklearne elektrane. Uveren sam da će u narednim godinama biti pomaka, jer nam je potrebna električna energija“, rekao je Babić.

Portal Biznis.rs podseća da je Skupština Srbije u novembru 2024. ukinula moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, koji je bio na snazi od 1989. godine, posle nesreće u Černobilju.

Odluka je doneta jer se procenjuje da će potrošnja energije u zemlji do 2050. porasti četiri puta.

Beograd trenutno bira partnera za ovaj strateški projekat, a osim Rusije, kako piše ruski medij, u igri su i Južna Koreja, Kina i Francuska.

Vlada Srbije je u septembru ove godine potpisala dva memoranduma o saradnji sa južnokorejskom kompanijom KHNP, dok je francuski EDF angažovan da uradi studiju o potencijalu nuklearne energije u zemlji.

Kao moguće opcije razmatraju se velika elektrana sa dva VVER-1200 reaktora ili manji moduli tipa RITM-200 i RITM-400.

Očekuje se, navodi ruski portal, da bi pregovori između Srbije i Rusije mogli da traju godinu do dve, nakon čega bi usledila izgradnja.

Prema dosadašnjoj praksi, podsećaju, Rosatom bi mogao da obezbedi i povoljan kredit za realizaciju projekta.

U tekstu se ističe da stručnjaci upozoravaju da bi Evropska unija mogla da pokuša da ograniči rusko učešće, imajući u vidu proces usklađivanja Srbije sa evropskim zakonodavstvom i pritiskom da se Beograd pridruži sankcijama protiv Moskve.

