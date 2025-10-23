Srbija prodala Arapima zemljište za 55 dinara po kvadrata, otkupljuje ga 13 puta skuplje

Srbija je prodala kompaniji Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zemljište za 55 dinara po kvadrata, a sada ga otkupljuje 13 puta skuplje, piše „Radar“.

Za potrebe izgradnje Nacionalnog stadiona u Surčinu država je od Al Dahre otkupila 26 parcela, površine od skoro 11 hektara.

Reč je o istom zemljištu koje je pre samo sedam godina kroz privatizaciju PKB-a država prodala istoj toj kompaniji, ali ga je sad otkupila po 13 puta većoj ceni.

Kako je za Radar potvrđeno u Državnom pravobranilaštvu, jedan kvadrat zemljišta Al Dahri i još jednoj arapskoj kompaniji nepoznatog vlasnika država je sada platila 720 dinara po kvadratu. Iste te parcele je 2018. prodala po ceni od svega 55 dinara po kvadratnom metru.

Izgradnja Nacionalnog stadiona, paviljona za Ekspo 2027. i ostalih pratećih objekata u okviru te specijalizovane međunarodne izložbe, vlast je proglasila projektima od nacionalnog interesa. Po sadašnjoj računici, kompleksi u Surčinu će državu koštati više od dve milijarde evra, ali se može očekivati da i ta cifra na kraju drastično poraste, jer je to sad već nepisano pravilo po kom funkcioniše srpska vlast“, piše „Radar“.

Od tih projekata, kako je navedeno, profitiraće i arapska kompanija Al Dahra, koja je 2018, prilikom privatizacije Poljoprivrednog kombinata Beograd kupila skoro 17.000 hektara zemljišta po ceni od svega 4.700 evra po hektaru, odnosno 0,47 evra ili 55,46 dinara po kvadratu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com