Srbija se nada da će dolazak trgovinskih lanaca sniziti cene u radnjama

Ona je za Radio-televiziju Srbije rekla da je inflacija u Srbiji obuzdana i vraćena u realne i „više nego očekivane pozitivne okvire“.

„U periodu septembar – novembar, tokom trajanja naše uredbe o ograničavanju marži, inflacija je značajno smanjena i u novembru je bila 2,8 odsto, što je značajno niže u odnosu na avgust kada je bila 4,7 odsto. Veliki udeo u obaranju inflacije imala je uredba o ograničavanju marži, jer proizvodi koji ulaze u korpu koja gradi inflaciju su mahom poljoprivredno-prehrambeni proizvodi koji su odigrali tu ulogu da dođe do redukcije inflacije“, navela je Lazarević.

Istakla je da su se vratile akcijske cene, a da su evidentna bila smanjivanja cena kod privatnih trgovačkih marki, što je, kako je ocenila, apsurd, pošto bi cene tih proizvoda trebalo da budu niže od brendiranih, a u brojnim slučajevima su bili malo manje jeftini.

Na tržištu Srbije, po njenim rečima, nema dovoljno aktera koji bi uveli nova pravila i borbu za jeftinije proizvode.

„Nama definitivno treba još igrača koji će svojom dobrom poslovnom praksom i dobrim poslovnim modelom uneti nešto što nam i te kako fali – jedan pritisak na dole. Ono što se kod nas dešavalo je da su cene imale pritisak na gore upravo zbog ponašanja glavnih tržišnih aktera, mislim na trgovce“, rekla je Lazarević.

Potvrdila je da se radi na tome da u narednom periodu u zemlju dođu novi veliki trgovinski lanci, kao i da takve najave već postoje.

„Srbija je značajno tržište, pogotovo u ovom delu Evrope. Tu su i okolne zemlje. Svakako pratimo koga već ima ovde od trgovinskih lanaca iz evropskih zemalja, što bi moglo da bude obostrano korisno i za njih i za nas, a nama bi svakako obogatilo ponudu. Samim tim, čim imate više igrača, pogotovo respektabilnih kompanija koje imaju zavidne reference i visok nivo poslovne etike kada je trgovina u pitanju, to može da bude nešto što na duge staze treba da donese jednu harmoniju i niže cene, što je najvažnije“, rekla je ministarka.

