Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za finansiranje projekta modernizacije poreske administracije

Srbija će se zadužiti za 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije, piše portal eKapija.

Vlada je u vezi sa tim usvojila predlog zakona kojim se potvrđuje se Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje projekta modernizacije poreske administracije) između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 6. i 7. avgusta ove godine.

Predloženi razvojni cilj projekta, kako je navedeno, predstavlja poboljšanje efikasnosti naplate poreza i umanjenje tereta poštovanja propisa za poreske obveznike.

Kako se ističe u predlogu zakona, polugodišnja otplata zajma biće 15. aprila i 15. oktobra svake godine, a rok dospeća je deset godina, uključujući grejs period od tri godine, uz otplatu glavnice u jednakim ratama, od kojih prva dospeva 15. oktobra 2028. godine, a poslednja 15. aprila 2035. godine.

Predviđena je pristupna naknada koja će iznositi 0,25 odsto na ukupnu glavnicu, kao i naknada na nepovučena sredstva, takođe 0,25 odsto.

Sredstva zajma se mogu povlačiti četiri meseca nakon datuma završetka projekta koji je definisan kao 30. april 2028. godine.

Predviđeno je da zajmoprimac, preko Poreske uprave, sprovodi projekat.

(Beta)

