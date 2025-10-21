Srbija u teškoj energetskoj situaciji

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je povodom podrške ministara energetike zemalja članica Evropske unije predlogu o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa, da se Srbija nalazi u teškoj i gotovo bezizlanoj situaciji ali da se nada da će se pronaći rešenje.

„Srbija se nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, pošto je Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, a mera stupa na snagu 1. januara 2026. godine. Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti“, saopšila je ministarka.

Dodala je da se, zahvaljujući odličnim odnosima predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa svetskim liderima, nada se da će biti pronađeno rešenje, ali da je situacija gotovo bezizlazna imajući u vidu da je počela primena američkih samkcije prema Naftnoj industriji Srbije.

Istakla je da se Srbija, koja nije učesnica ni u jednom sukobu, našla pogođena ni kriva ni dužna.

Ministri energetike zemalja članica EU podržali su u ponedeljak predlog o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa do januara 2028. godine, saopšteno je iz Saveta EU.

Na sastanku u Luksemburgu ministri su odobrili planove koji predviđaju postepeno ukidanje novih ugovora za uvoz ruskog gasa od januara 2026. godine, postojećih kratkoročnih ugovora od juna 2026. godine i dugoročnih ugovora do januara 2028. godine.

O tom stavu Saveta EU predsednik Srbije je u ponedeljak uveča razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom koji nastoji da pomogne Srbiji u nezavidnoj energetskoj situaciji u kojoj se našla posle primene sankcija Naftnoj idnustriji Srbije (NIS).

Vučić je poručio građanima da ne treba da brinu i da će biti sve učinjeno da Srbija ima dovoljno i naftnih derivata i gasa.

Srbija od 1. januara 2026. neće imati ugovora sa Rusijom o snabdevanju gasom, a od 1. januara 2028. ostaće i bez dotoka ruskog gasa u Evropu.

Ruski gas Srbija dobija preko Bugarske i Mađarske, dve članice EU.

