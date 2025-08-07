Srbija uspešna po ulaganju preduzeća u inovacije, zaostaje po produktivnosti rada

Srbija beleži dobre rezultate u pogledu udela malih i srednjih preduzeća koja ulažu u inovacije i IT stručnjaka, ali za drugim evropskim zemljama zaostaje kada su u pitanju uvoz visokih tehnologija, produktivnost rada i razvoj veština, navodi se u izveštaju Evropske komisije za 2025. godinu.

Prema izveštaju Evropski rezultati inovacija‚ Srbija je po performansama na 51,5 odsto proseka Evropske unije, čime je svrstana u grupu zemalja „inovatori u nastajanju“, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana.

Od 39 evropskih država, Srbija je na 31. mestu, iznad Crne Gore (33.), Severne Makedonija (34.), Albanije (35) i Bosne i Hercegovine (38).

Kao dobro razvijene oblasti u Srbiji u izveštaju se navode visok udeo malih i srednjih preduzeća koja uvode inovacije u proizvode i poslovne procese i značajno zapošljavanje u inovativnim preduzećima.

Srbija je od 2018. godine zabeležila značajan rast u obastima kao što su „klaud“ računarstvo (računarstvo u oblaku), stručnjaci u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija i saradnja među inovativnim malim i srednjim preduzećima.

Međutim, Srbija se i dalje suočava sa izazovima u uvozu visoke tehnologije iz zemalja van EU, registraciji dizajna u oblasti zaštite intelektualne svojine i produktivnosti rada, što je sve i dalje znatno ispod proseka EU.

Produktivnost resursa, emisija ugljen-dioksida zasnovana na proizvodnji i registracija žiga su među najniže rangiranim indikatorima.

„Uprkos poboljšanjima u međunarodnim naučnim kopublikacijama i najcitiranijim publikacijama, izazovi i dalje postoje u razvoju veština“, navodi se u izveštaju i dodaje da je povećan broj ljudi sa visokim obrazovanjem ali da su opali stepen celoživotnog obrazovanja i broj novih doktoranata, a smanjile su se i digitalne veštine pojedinaca.

Inovativni rezultati zemalja Zapadnog Bablkana nastavljaju da se poboljšavaju ali, ocenjuje se, region u celini i dalje zaostaje za prosekom EU.

Izveštaj o inovacijama obuhvata članice EU i druge evropske zemlje koje su svrstane u četiri kategorija: lidere inovacija (performanse iznad 125 odsto proseka EU), snažne inovatore (100-125 odsto), umerene inovatore (70-100 odsto) i inovatore u nastajanju (ispod 70 odsto).

Na vrhu liste je Švajcarska, a među liderima inovacija su i Švedska, Danska, Holandija, Velika Britanija i Finska.

(Beta)

