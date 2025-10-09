Srbijagas: Zemun i Bežanijska kosa sutra bez isporuke gasa

Kompanija Srbijagas saopštila je da će Zemun i Bežanijska kosa sutra, od 7 do 20 časova, biti bez isporuke gasa zbog radova na distributivnoj mreži GM 05-01 Zemun.

Precizirano je da će bez redovne isporuke gasa ostati kupci na lokacijama distributivnih gasnih mreža Zemun, Kalvarija i Bežanijska kosa.

Srbijagas je, kako je navedeno, o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke gasa obavestio korisnike distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.

Po završetku neophodnih radova, a očekuje se da će to biti sutra do 20 časova, Srbijagas će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

Iz Srbijagasa potrošače u ovim delovima Beograda mole za razumevanje.

(Beta)

